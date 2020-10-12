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法網／球王輸得心服口服 納達爾證明自己紅土霸主

中央社 / 倫敦11日專電

西班牙網球名將納達爾今天證明他的「紅土天王」封號當之無愧，直落三盤輕取塞爾維亞籍的世界球王約克維奇，奪下生涯第20座大滿貫賽金盃，更集滿他在法網的第100勝。

納達爾（Rafael Nadal）以6比0壓倒性優勝拿下第一盤，讓約克維奇（Novak Djokovic）在比賽開打55分鐘之後才破蛋，展現他在紅土賽場的絕對優勢。

第2盤也被納達爾以6比2拿下，儘管第3盤遭逢亂流，但納達爾沒有讓約克維奇翻身，冷靜以7比5勝出。這也是約克維奇在2020年首次未奪一盤完敗。

這是納達爾第13次打進法網決賽，也是第13次奪下法網金盃，締造只要打進決賽必勝的紀錄。

這次奪勝也讓34歲的納達爾追平39歲瑞士好手費德勒（Roger Federer）在大滿貫賽男單史上最多的20冠紀錄，並創下在單一大滿貫賽事最多冠軍紀錄，並列在後的是費德勒的溫網8座金盃，以及約克維奇的澳網8座冠軍。

費德勒自從奪得2018年澳網冠軍後，在金盃數上就止步不前，當時落後他2座金盃的納達爾在2019年美網及今年法網入手2冠，才終於追上他的步伐。約克維奇目前以17座緊追在後。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊體壇賽事，溫布頓網球錦標賽自第二次世界大戰以來首次取消。美網雖然閉門開打，但費德勒因傷缺席、納達爾顧及疫情未參加，約克維奇因為誤擊女線審被判失格，意外止步16強，讓美網難以上演網壇GOAT（Greatest of All Time）對決戲碼。

法國網球公開賽從往年5月中旬延到9月底開打，盼扳回一城的約克維奇一步步晉級，但在法網不幸碰上納達爾。兩人過去55度交手，雖然約克維奇以29勝26負稍佔上風，但兩人在法網7度對決，納達爾成績6勝1負，今天過後戰績又添一筆，成為7勝1負。

納達爾2005年18歲時在法網初登場，摘下生涯第一座大滿貫賽冠軍，至今他在法網僅僅輸過2場，包括2009年16強敗給瑞典好手索德林（Robin Soderling），以及2015年8強不敵約克維奇。這也是他少數幾年沒有拿到法網冠軍的年度。

從2005至2020年，納達爾13次奪下獎盃，他的領獎畫面簡直成為每年法網的固定風景，締造的紀錄堪稱「神級」。在過去15年間，若要預測大滿貫賽事的男單冠軍，納達爾與法網絕對是最沒有人質疑的組合。

儘管今年因為比賽延期4個多月，而必須面對天氣變冷等因素，讓納達爾對自身表現也出現一絲不確定，但結果證明他仍是紅土的絕對強者。

但納達爾在賽後受訪保持一貫的謙遜態度。他表示：「老實說，我沒有想到追平羅傑（費德勒）的20座大滿貫紀錄，對我而言，這只是一場在羅蘭蓋洛斯球場奪勝的比賽。我生涯中最重要時刻幾乎都在這裡發生。光是在這裡打球，對我就是很大的啟發，我對這座城市及球場的愛，都讓我難以忘懷。」

約克維奇則對納達爾說：「今天你展現了為何你被稱為紅土天王，我親身體會。」

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