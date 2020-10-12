納達爾追平大滿貫賽20冠紀錄 費德瑞感性祝賀

西班牙名將納達爾在法網男單決賽以直落三盤解決球王喬科維奇，追平瑞士天王費德瑞的大滿貫賽男單史上最多20冠紀錄後，費德瑞感性推文給予祝賀，盛讚這是體壇最偉大成就之一。

納達爾（Rafael Nadal）今天以6比0、6比2、7比5輕鬆擊敗喬科維奇（Novak Djokovic）摘下法國網球公開賽空前的第13冠，同時也是他生涯第20座大滿貫賽單打金盃。

費德瑞（Roger Federer）因為膝蓋動手術後仍在養傷沒能參加今年法網賽事，他今天在社群媒體發文讚揚納達爾：「多年來作為我的最強大對手，我相信我們互相砥礪而成為了更好的選手。」

「因此，恭賀他勇奪第20座大滿貫賽金盃，對我來說是真正的榮幸。」

費德瑞的貼文還寫道：「他在法網奪下不可思議的13次冠軍，這是體壇最偉大成就之一。」

「我希望這座第20冠是我們兩人繼續前進的另一步。」