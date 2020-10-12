納達爾追平大滿貫賽20冠紀錄 費德瑞感性祝賀

中央社 / 巴黎11日綜合外電報導

西班牙名將納達爾在法網男單決賽以直落三盤解決球王喬科維奇，追平瑞士天王費德瑞的大滿貫賽男單史上最多20冠紀錄後，費德瑞感性推文給予祝賀，盛讚這是體壇最偉大成就之一。

納達爾（Rafael Nadal）今天以6比0、6比2、7比5輕鬆擊敗喬科維奇（Novak Djokovic）摘下法國網球公開賽空前的第13冠，同時也是他生涯第20座大滿貫賽單打金盃。

費德瑞（Roger Federer）因為膝蓋動手術後仍在養傷沒能參加今年法網賽事，他今天在社群媒體發文讚揚納達爾：「多年來作為我的最強大對手，我相信我們互相砥礪而成為了更好的選手。」

「因此，恭賀他勇奪第20座大滿貫賽金盃，對我來說是真正的榮幸。」

費德瑞的貼文還寫道：「他在法網奪下不可思議的13次冠軍，這是體壇最偉大成就之一。」

「我希望這座第20冠是我們兩人繼續前進的另一步。」

法網

延伸閱讀

法網13冠100勝 納達爾紅土天王當之無愧

法網／20冠追平費德勒 納達爾：沒想到

法網／一盤未失4連霸 納達爾破多項紀錄

法網／衛冕差一步 納達爾：要更強才能退小約

相關新聞

法網／一盤未失4連霸 納達爾破多項紀錄

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天再次展現紅土賽場宰制力，面對塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak...

法網／波蘭19歲少女封后 總統也慶賀

波蘭19歲小將斯威雅蒂今年譜出法網大驚奇，除以一盤未失之姿成為第一位波蘭奪下大滿貫的網將，過程還擊敗羅馬尼亞前「世界球后...

法網／20冠追平費德勒 納達爾：沒想到

無愧「紅土之王」美名，34歲的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今年法網決賽以6：0、6：2、7：5擊敗列...

蠻牛法網稱霸 追平費爸20冠

「西班牙蠻牛」納達爾昨天再次展現紅土賽場宰制力，面對塞爾維亞「世界球王」約克維奇，尋求個人第13座法網金盃的納達爾首盤就...

法網／美網因疫情退賽 女雙第2種子連霸落淚

列法網女雙第2種子的匈牙利名將芭波絲（Timea Babos）／地主好手茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenov...

法網／一盤未失封后 波蘭小將：路還很長

波蘭19歲小將斯威雅蒂（Iga Swiatek）昨天晚上成為今年法網女單新科冠軍，成為波蘭史上第一位摘下大滿貫的網將，但...

法網／衛冕差一步 納達爾：要更強才能退小約

尋求法網衛冕的「西班牙蠻牛」（Rafael Nadal）台灣時間今天晚上9點將和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak...

法網／19歲黑馬斯威雅蒂 波蘭首位大滿貫冠軍

波蘭19歲小將斯威雅蒂昨天在法網女單冠軍賽，與21歲的澳網冠軍美國珂寧交鋒，最終以一面倒的6：4、6：1直落二勝出，搶下...

法網／一盤未失封后 斯威雅蒂成波蘭首位大滿貫冠軍

波蘭19歲小將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在法網女單冠軍賽，與21歲的澳網冠軍美國珂寧交鋒，最終以一面倒的6：...

法網／約克維奇決賽再戰納達爾 稱今年法網條件不同

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在法網男單四強賽遭遇希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsi...

法網／納達爾連四年晉決賽 距離費德勒紀錄僅差一勝

「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）在法網男單四強賽，遭遇日前曾在羅馬公開賽擊敗他的阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（...

法網／19歲黑馬斯威雅蒂 與21歲珂寧爭后冠

法網女單決賽組合昨天出爐，由年僅19歲的波蘭黑馬斯威雅蒂，對決年初在澳網奪下生涯首座大滿貫冠軍的21歲美國珂寧，斯威雅蒂...

熱門新聞

NBA／戴維斯肘擊克勞德 格林喊不該禁賽

NBA／格林失手淪眾矢之的 專家拿數據回應排山倒海批評

NBA／挺詹皇傳球決定 楊恩百分百認同父親所作喬丹比喻

中職／悍將打擊大戰轟贏桃猿 兄弟收全年勝率第一

中職／陳晨威40盜本想挑戰堂哥 陳家駒要他「去跑別人」

NBA／佛蓋爾賽後痛批判決 裁判報告不認為出現誤判

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。