法網13冠100勝 納達爾紅土天王當之無愧
西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）今天摘下第13座法網男單金盃，延續無人能敵的空前紀錄，並締造這項大賽的第100勝，「紅土天王」名號當之無愧。
這場頂尖對決首盤賽況出乎意料一面倒，完全不像世界第一與第二的遭遇，喬科維奇（Novak Djokovic）發生13次非受迫性失誤，相較之下納達爾僅2次，納達爾以3度破發並保住自己全數發球局的強勢表現，以6比0輕鬆拿下。
次盤喬科維奇略為回神，但仍在第3、5局兩次遭破發，非受迫性失誤更增加到17次，偶爾的佳作演出被抵銷，納達爾以6比2連下兩盤。
前兩盤完全處於下風的喬科維奇，第3盤先拿下第1局穩住氣勢，接著終於在第6局也回敬納達爾一次破發，並找回擊球的感覺，戰局進入搶七。不過納達爾在5比5後展現霸氣連奪2局，最終以直落3盤結束比賽，本屆賽事一盤未失。
喬科維奇全場擊出38次致勝球，優於對手的31次；但非受迫性失誤過多造成落敗主因，全場出現高達52次，反觀納達爾則只有14次。
2016年曾在法網摘冠的喬科維奇，今年6月間宣布與妻子伊蓮娜（Jelena）雙雙驗出感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），不過他仍克服病魔，生涯第5度挺進法網決賽，力拚生涯第18座大滿貫賽單打金盃，可惜狀態不佳，必須等明年再為目標邁進。
納達爾冠軍落袋後，生涯總計摘下20座大滿貫賽金盃，追平瑞士名將費德瑞（Roger Federer）大滿貫男單史上最多冠紀錄，在39歲的費德瑞狀態日益衰退的情勢下，明年納達爾有機會在這項紀錄獨占鼇頭。
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