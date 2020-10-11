聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／一盤未失4連霸 納達爾破多項紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），以一盤未失迎接法網4連霸，也是個人第20座大滿貫金盃。 法新社
「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），以一盤未失迎接法網4連霸，也是個人第20座大滿貫金盃。 法新社

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天再次展現紅土賽場宰制力，面對塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），尋求個人第13座法網金盃的納達爾首盤就賞給小約「鴨蛋」，最終以6：0、6：2、7：5登頂，以一盤未失迎接4連霸，也是個人第20座大滿貫金盃。

2016年奪冠的小約今天若登頂，除能成為網球公開化年代後第一位兩度完成4大滿貫通包的「全滿貫」網將，累積大滿貫數也將累積到18座，不過最終仍是納達爾衛冕成功。

納達爾締造4連霸、生涯第13座紅土大滿貫金盃到手後，累積20座大滿貫也追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），並列男網史上最多，且法網勝場剛好達100場，單日3喜臨門。

去年羅馬名人賽，納達爾也曾賞給小約「鴨蛋」，今天首盤又是連破球王3個發球局，包括第5局從0：40絕對落後到破發成功；第二盤第一局，納達爾又逼出小約3個破發點，小約雖辛苦保住發球局、局數終於開張，但第2個發球局又遭破，且整盤沒逼出納達爾任何破發點，讓納達爾以6：2取得盤數「聽牌」。

第三盤第5局，納達爾又率先破發成功，小約第6局雖首度回破，把握住第2個破發點後更激動揮拳，但第11局被逼出破發點後又出現關鍵的雙發失誤，讓納達爾第7度破發成功、取得6：5領先，最終賽末發球局更連拿4分，以「再見愛司」迎接冠軍。

納達爾是大會第2種子，16年來在法網只吞過2敗，有「紅土之王」美稱；列頭號種子的約克維奇保有今年最佳的33勝1敗戰績，包括澳網摘下生涯第17座大滿貫，今天賽前唯一敗場是美網第四輪因誤擊裁判遭判失格，當時納達爾因新冠肺炎疫情考量缺席在紐約進行的大滿貫，3月職網因新冠肺炎疫情停賽後，法網才是「西班牙蠻牛」復出第二站。

兩位頂尖球星過往已經交手過55次，小約取得29勝26敗的些微優勢，但紅土賽場仍是納達爾佔完全優勢，「西班牙蠻牛」過往紅土賽場24度碰小約拿17勝，其中法網7次遭遇也僅吞1敗，2012年和14年決賽碰頭也都是納達爾成最後贏家，今天果然延續紅土交手優勢，從2005年起連16度法網亮相就13度捧冠。

法網

延伸閱讀

法網／衛冕差一步 納達爾：要更強才能退小約

法網／19歲黑馬斯威雅蒂 波蘭首位大滿貫冠軍

法網／約克維奇決賽再戰納達爾 稱今年法網條件不同

法網／納達爾連四年晉決賽 距離費德勒紀錄僅差一勝

相關新聞

法網／一盤未失4連霸 納達爾破多項紀錄

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天再次展現紅土賽場宰制力，面對塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak...

法網／波蘭19歲少女封后 總統也慶賀

波蘭19歲小將斯威雅蒂今年譜出法網大驚奇，除以一盤未失之姿成為第一位波蘭奪下大滿貫的網將，過程還擊敗羅馬尼亞前「世界球后...

法網／20冠追平費德勒 納達爾：沒想到

無愧「紅土之王」美名，34歲的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今年法網決賽以6：0、6：2、7：5擊敗列...

法網／美網因疫情退賽 女雙第2種子連霸落淚

列法網女雙第2種子的匈牙利名將芭波絲（Timea Babos）／地主好手茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenov...

法網／一盤未失封后 波蘭小將：路還很長

波蘭19歲小將斯威雅蒂（Iga Swiatek）昨天晚上成為今年法網女單新科冠軍，成為波蘭史上第一位摘下大滿貫的網將，但...

法網／衛冕差一步 納達爾：要更強才能退小約

尋求法網衛冕的「西班牙蠻牛」（Rafael Nadal）台灣時間今天晚上9點將和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak...

法網／19歲黑馬斯威雅蒂 波蘭首位大滿貫冠軍

波蘭19歲小將斯威雅蒂昨天在法網女單冠軍賽，與21歲的澳網冠軍美國珂寧交鋒，最終以一面倒的6：4、6：1直落二勝出，搶下...

法網／一盤未失封后 斯威雅蒂成波蘭首位大滿貫冠軍

波蘭19歲小將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在法網女單冠軍賽，與21歲的澳網冠軍美國珂寧交鋒，最終以一面倒的6：...

法網／約克維奇決賽再戰納達爾 稱今年法網條件不同

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在法網男單四強賽遭遇希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsi...

法網／納達爾連四年晉決賽 距離費德勒紀錄僅差一勝

「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）在法網男單四強賽，遭遇日前曾在羅馬公開賽擊敗他的阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（...

法網／19歲黑馬斯威雅蒂 與21歲珂寧爭后冠

法網女單決賽組合昨天出爐，由年僅19歲的波蘭黑馬斯威雅蒂，對決年初在澳網奪下生涯首座大滿貫冠軍的21歲美國珂寧，斯威雅蒂...

法網／21歲珂寧挺進女單決賽 自爆過去曾討厭紅土賽

今年在澳網初嚐大滿貫奪冠滋味的美國網球女將珂寧（Sofia Kenin），今天在法網女單四強賽中以6：4、7：5直落二擊...

熱門新聞

NBA／戴維斯肘擊克勞德 格林喊不該禁賽

NBA／格林失手淪眾矢之的 專家拿數據回應排山倒海批評

NBA／挺詹皇傳球決定 楊恩百分百認同父親所作喬丹比喻

中職／悍將打擊大戰轟贏桃猿 兄弟收全年勝率第一

中職／陳晨威40盜本想挑戰堂哥 陳家駒要他「去跑別人」

NBA／佛蓋爾賽後痛批判決 裁判報告不認為出現誤判

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。