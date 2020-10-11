法網／一盤未失4連霸 納達爾破多項紀錄

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天再次展現紅土賽場宰制力，面對塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），尋求個人第13座法網金盃的納達爾首盤就賞給小約「鴨蛋」，最終以6：0、6：2、7：5登頂，以一盤未失迎接4連霸，也是個人第20座大滿貫金盃。

2016年奪冠的小約今天若登頂，除能成為網球公開化年代後第一位兩度完成4大滿貫通包的「全滿貫」網將，累積大滿貫數也將累積到18座，不過最終仍是納達爾衛冕成功。

納達爾締造4連霸、生涯第13座紅土大滿貫金盃到手後，累積20座大滿貫也追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），並列男網史上最多，且法網勝場剛好達100場，單日3喜臨門。

去年羅馬名人賽，納達爾也曾賞給小約「鴨蛋」，今天首盤又是連破球王3個發球局，包括第5局從0：40絕對落後到破發成功；第二盤第一局，納達爾又逼出小約3個破發點，小約雖辛苦保住發球局、局數終於開張，但第2個發球局又遭破，且整盤沒逼出納達爾任何破發點，讓納達爾以6：2取得盤數「聽牌」。

第三盤第5局，納達爾又率先破發成功，小約第6局雖首度回破，把握住第2個破發點後更激動揮拳，但第11局被逼出破發點後又出現關鍵的雙發失誤，讓納達爾第7度破發成功、取得6：5領先，最終賽末發球局更連拿4分，以「再見愛司」迎接冠軍。

納達爾是大會第2種子，16年來在法網只吞過2敗，有「紅土之王」美稱；列頭號種子的約克維奇保有今年最佳的33勝1敗戰績，包括澳網摘下生涯第17座大滿貫，今天賽前唯一敗場是美網第四輪因誤擊裁判遭判失格，當時納達爾因新冠肺炎疫情考量缺席在紐約進行的大滿貫，3月職網因新冠肺炎疫情停賽後，法網才是「西班牙蠻牛」復出第二站。

兩位頂尖球星過往已經交手過55次，小約取得29勝26敗的些微優勢，但紅土賽場仍是納達爾佔完全優勢，「西班牙蠻牛」過往紅土賽場24度碰小約拿17勝，其中法網7次遭遇也僅吞1敗，2012年和14年決賽碰頭也都是納達爾成最後贏家，今天果然延續紅土交手優勢，從2005年起連16度法網亮相就13度捧冠。