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法網／發燒還出賽挨批 澤瑞夫秀檢驗陰性照自清

中央社 / 巴黎5日綜合外電報導
德國網球好手澤瑞夫抱病上場挨批後，今日在IG上說明自己新冠肺炎檢測陰性自清。 美聯社
德國網球好手澤瑞夫抱病上場挨批後，今日在IG上說明自己新冠肺炎檢測陰性自清。 美聯社

德國網球好手澤瑞夫4日感到身體不適卻仍堅持打完法國網球公開賽比賽，最後以1比3輸球，在法網男單止步16強，他今天表示，他的新冠肺炎篩檢結果呈陰性反應。

名列今年法國網球公開賽男子單打第6種子的澤瑞夫（Alexander Zverev），4日在場上明顯不太舒服，除了不時咳嗽之外，還曾請醫師和防護員進場。

澤瑞夫以3：6、3：6、6：4、3：6敗給義大利新秀辛納（Jannik Sinner）後，坦承自己賽前就有發燒症狀，讓人懷疑他是否感染新冠肺炎（COVID-19）。

世界排名第7的澤瑞夫在Instagram寫道：「我想向各位更新一下，我的新冠肺炎篩檢再次呈陰性反應。」

「昨天我的狀況未達100%，我需要幾天時間復原。」

23歲的澤瑞夫賽後曾說他「不該下場比賽」，並抱怨自己「病得嚴重」。

法國網球協會（FFT）4日聲明表示，大會有安排澤瑞夫接受規定的2019冠狀病毒疾病篩檢。在今天之前，他上次接受檢測是在9月29日。但法國網球協會也提到，澤瑞夫「賽前並未諮詢大會的醫師」。

澤瑞夫今天告訴德國歐洲體育台（German Eurosport），他正苦於感冒。

他說：「我們已經在氣溫只有（攝氏）8度、下著毛毛雨的情況下，打了兩週比賽。一開始我的喉嚨有點痛，然後就感冒了，接著燒到37.6度。」

他補充道，就他的理解，他沒有義務要告知大會幹部他生病的事。

澤瑞夫今年在美國網球公開賽獲得亞軍。他10月2日在法網賽事擊敗義大利選手切奇納托（Marco Cecchinato）後，告訴記者他的體溫達到攝氏38度，引發大會是否該允許他出賽的疑慮。

法國網球協會4日表示，根據9月30日收到澤瑞夫的病毒篩檢結果，是呈陰性反應。

由於疫情肆虐，法網今年比賽時間從傳統上的5、6月，延後了4個月舉行。

近期巴黎的染疫人數激增，衛生規範因而緊縮，每天只准許1000人進場觀看法網賽事。

法網

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