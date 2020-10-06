法網／克菲托娃拍落張帥 相隔8年再度挺進8強賽

中央社 / 巴黎5日綜合外電報導
捷克女將克菲托娃。美聯社
捷克女將克菲托娃。美聯社

擁有兩座溫布頓網球賽冠軍獎盃的捷克女將克菲托娃（Petra Kvitova），今天直落兩盤擊退中國對手張帥，相隔8年再度躋身法國公開賽8強。

這是克菲托娃第2次闖入法網8強賽，上一次是2012年，當時她還挺進了準決賽。

第7種子克菲托娃去年因手臂受傷錯失法網，今年開賽後一路過關斬將，今天以6比2、6比4擊敗張帥，接下來將遭逢德國老將席格門（Laura Siegemund）。

克菲托娃賽後表示：「真的很難打，這無疑是場硬仗。她（張帥）球發得很好，且打得非常具侵略性。」

法新社報導，32歲的席格門以7比5、6比2拍落曾獲法網青少年組冠軍的西班牙好手巴多薩（Paula Badosa）後，首度於大滿貫女單晉級8強，成為今年第4位挺進8強賽的非種子選手。

其他3位分別是來自波蘭的斯威雅蒂（Iga Swiatek）、阿根廷的波多偌斯卡（Nadia Podoroska）和義大利的崔維尚（Martina Trevisan）。

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