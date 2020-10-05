法網／盛讚對手放小球功力 汀恩5盤苦勝地主新星

剛在美國網球公開賽封王的奧地利好手汀恩今天驚險挺過5盤大戰，終場6比4、6比4、5比7、3比6、6比3擊敗持外卡參賽的地主選手蓋斯頓，連續第5年打進法國網球公開賽男單8強。

大會第3種子汀恩（Dominic Thiem）接下來將迎戰第12種子阿根廷選手史瓦茲曼（Diego Schwartzman），爭奪4強門票。

汀恩過去兩年法網決賽都敗給西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal），今年有望在法網4強再度對決。

27歲的汀恩賽後談到20歲對手蓋斯頓（Hugo Gaston）時說：「他放小球的表現彷彿來自外星，我衝向球網大概有400次吧。」

汀恩還說：「如果他繼續像這樣打球，有朝一日將成為大咖球員，為場上帶來很多歡樂。我今天很幸運能過關。」

世界排名第239的蓋斯頓上一輪也打5盤，最後拍落曾贏法網冠軍的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）。