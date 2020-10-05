快訊

今年流感疫苗哪些族群該施打？不同廠牌差在哪？4圖看懂

新制明年元旦上路！手搖飲要標總糖量和總熱量 配料也要算

法網／盛讚對手放小球功力 汀恩5盤苦勝地主新星

中央社 / 巴黎4日綜合外電報導
大會第3種子汀恩挺過對手放小球攻擊，苦戰五盤才驚險贏球闖進8強。 路透社
大會第3種子汀恩挺過對手放小球攻擊，苦戰五盤才驚險贏球闖進8強。 路透社

剛在美國網球公開賽封王的奧地利好手汀恩今天驚險挺過5盤大戰，終場6比4、6比4、5比7、3比6、6比3擊敗持外卡參賽的地主選手蓋斯頓，連續第5年打進法國網球公開賽男單8強。

大會第3種子汀恩（Dominic Thiem）接下來將迎戰第12種子阿根廷選手史瓦茲曼（Diego Schwartzman），爭奪4強門票。

汀恩過去兩年法網決賽都敗給西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal），今年有望在法網4強再度對決。

27歲的汀恩賽後談到20歲對手蓋斯頓（Hugo Gaston）時說：「他放小球的表現彷彿來自外星，我衝向球網大概有400次吧。」

汀恩還說：「如果他繼續像這樣打球，有朝一日將成為大咖球員，為場上帶來很多歡樂。我今天很幸運能過關。」

世界排名第239的蓋斯頓上一輪也打5盤，最後拍落曾贏法網冠軍的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）。

法網

延伸閱讀

法網／ 發燒硬撐落敗 澤瑞夫：不該出賽的

法網／女雙連2年16強止步 謝淑薇自曝韌帶撕裂

法網／只失4局！ 納達爾退美國驚奇闖8強

法網／納達爾直落三輕取柯達 第14度晉8強

相關新聞

法網／女雙連2年16強止步 謝淑薇自曝韌帶撕裂

台灣網球一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃連2年挑戰法國網球公開賽女雙，都在16強止步，謝淑薇今天凌晨在臉書透露，上週訓練時韌...

法網／ 發燒硬撐落敗 澤瑞夫：不該出賽的

德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）今天不敵義大利新秀辛納，本屆法國網球公開賽男單止步16強；他落敗後抱...

法網／盛讚對手放小球功力 汀恩5盤苦勝地主新星

剛在美國網球公開賽封王的奧地利好手提姆今天驚險挺過5盤大戰，終場6比4、6比4、5比7、3比6、6比3擊敗持外卡參賽的地...

法網／女子組冷門爆不完 謝淑薇女雙也遭狙擊

首度延期舉行的法網，女網冷門爆不完，昨天名列頭號種子的羅馬尼亞前球后哈蕾普先落馬，列女雙第一種子的我國「一姊」謝淑薇和捷...

法網／只失4局！ 納達爾退美國驚奇闖8強

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）持續朝衛冕路邁進，他今天花不到2小時就終結美國黑馬科達（Sebastia...

法網／納達爾直落三輕取柯達 第14度晉8強

西班牙猛將納達爾今天在法國網球公開賽以6比1、6比1、6比2直落三，淘汰拚戰會外賽而闖進會內賽的美籍新秀柯達，這是他生涯...

法網／球后組合落馬 謝淑薇結束巴黎行

身為女雙「世界球后」，我國「一姊」謝淑薇今天和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）卻遇苦戰，列法網頭號種...

法網／波蘭小將拍掉哈蕾普！ 女單再掉兩種子

第二輪拍下我國「一姊」謝淑薇的波蘭19女將斯威雅蒂（Iga Swiatek），持續她的驚奇旅程，世界排名52的波蘭小將今...

法網／女單全新戰局 前20種子僅5人闖16強

首度9月開戰的法網，今天凌晨產生的所有女單16強出現許多新面孔，前20種子僅有5人進入第四輪，包括2016年冠軍、西班牙...

法網／打得太輕鬆 球王還有力氣整理場地

塞爾維亞「世界球王」約克維奇今天凌晨輕鬆拿到法網第四輪門票，主宰戰局的他甚至在因雨暫停途中下場，和工作人員一起整理紅土球...

法網／成對手偶像 蠻牛：提醒我已34歲

我國網球女將謝淑薇與女雙搭檔史翠可娃，昨天在法網雙打第二輪僅花了86分鐘就以7：5、6：1直落二擊敗荷蘭勒絲／捷克鮑茲科...

法網／謝淑薇、史翠可娃輕鬆晉級 連兩年挺進16強

我國網球一姊謝淑薇今天在法網女雙第二輪賽事，與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）聯手對決荷蘭勒絲（Ar...

熱門新聞

中職／泡茶聽到電話響 洪總差點忘掉打兩點比賽

NBA／巴特勒飆40分大三元 熱火擊退湖人搶回一勝

NBA／稱喬丹史上最佳 拳王梅威瑟：殺手本能勝詹皇

NBA／湖人雙星爭決賽MVP 美媒戲稱一對一鬥牛決定

NBA／巴特勒40分大三元留名決賽 未投三分再寫特殊紀錄

紫金軍團游刃有餘 熱火積極回應仍難彌補先天差距

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。