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法網／ 發燒硬撐落敗 澤瑞夫：不該出賽的

中央社 / 巴黎4日綜合外電報導
德國好手澤瑞夫發燒仍硬撐上場，輸球後表示自己不該出賽的。 美聯社
德國好手澤瑞夫發燒仍硬撐上場，輸球後表示自己不該出賽的。 美聯社

德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）今天不敵義大利新秀辛納，本屆法國網球公開賽男單止步16強；他落敗後抱怨，賽前就覺得自己「病好重」，「根本不該出賽的」。

這位第6種子今天在場上明顯不太舒服，不時咳嗽之外，還曾請醫師和防護員進場。他以3比6、3比6、6比4、3比6敗陣後，說自己賽前就已發燒。

法國網球協會（French Tennis Federation, FFT）發聲明指出，先前已安排23歲的澤瑞夫接受賽會規定的後續新冠肺炎採檢，但他「賽前並未諮詢賽會醫師」。澤瑞夫上次是在9月29日採檢。

這位美國公開賽亞軍2日擊敗義大利選手切奇納托（Marco Cecchinato）後，跟記者說他體溫攝氏38度，讓人質疑他今天是否根本不該上場。

澤瑞夫今天賽後表示：「我和切奇納托打完的晚上就覺得自己病好重，我根本沒辦法呼吸，你聽我的聲音就知道。」

「我之前就發燒了，你們知道的，我的體能不是在最佳狀態。」

「坦白講，我今天不該上場，但我原本希望打3盤就贏球之類的。」

他今天有47個非受迫性失誤，致勝球卻只有20個。

澤瑞夫夏天時參加球王約克維奇（Novak Djokovic）舉辦的亞得里亞巡迴賽（Adria Tour），多名參賽球員傳出染疫之後，澤瑞夫說要自主隔離，但卻被人看到開趴狂歡，引來不少批評。

法國網球協會表示，澤瑞夫之前的採檢結果在9月30日出爐，結果是陰性，「今天（4日）已經提醒他準備接受下次採檢，要在前一次結果出爐的5天內受檢」。

辛納（Jannik Sinner）勝出後，以19歲又56天的年紀，成為繼約克維奇2006年在法網締造歷史以來，闖進大滿貫賽男單8強最年輕的男子選手。接下來辛納將迎戰12度法網冠軍納達爾（Rafael Nadal），看能否延續驚奇。

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