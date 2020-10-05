法網／女雙連2年16強止步 謝淑薇自曝韌帶撕裂

台灣網球一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃連2年挑戰法國網球公開賽女雙，都在16強止步，謝淑薇今天凌晨在臉書透露，上週訓練時韌帶撕裂，差點錯過法網。

謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）今年在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒前，包辦3冠1亞，儘管國際網壇復賽後，未參加美國網球公開賽，選擇9月中的羅馬網賽作為復出首站，但「台捷組合」表現依舊強勢，在羅馬網賽收下本季合作第4冠。

謝淑薇與史翠可娃這次再度進軍法網，名列女雙頭號種子，賽前為奪冠熱門人選之一，「台捷組合」前2輪一盤未失，卻在16強賽意外以4比6、5比7不敵美國選手克拉齊克（Desirae Krawczyk）與智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi）所組成的跨國組合，中斷女雙14連勝。

謝淑薇凌晨在臉書發文，文章開頭就提到，「差點跟2020法網錯過」，她回憶起日前進行訓練時，「橫移的時候鞋子突然煞車停住，身體卻沒有停下，腳踝直接就向右扭過去，然後咖一聲，劇痛」。

謝淑薇透露，「醫生說我的韌帶斷了，要繼續打也可以，吃止痛藥看能不能擋住疼痛吧」，後來拍片檢查後發現是韌帶撕裂。

謝淑薇帶傷征戰法網，儘管女單次輪遭到淘汰，但本季會內賽首勝順利開張，而昨晚女雙16強賽以直落二吞敗，無緣8強，她強調：「雖然今天表現不佳，沒辦法繼續法網之旅，但能在幾乎沒有疼痛下打完這幾場比賽，沒有造成更嚴重的傷勢，真的很幸運。」