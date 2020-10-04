法網／女單全新戰局 前20種子僅5人闖16強

首度9月開戰的法網，今天凌晨產生的所有女單16強出現許多新面孔，前20種子僅有5人進入第四輪，包括2016年冠軍、西班牙名將蒙奎露扎（Garbine Muguruza）也成落馬好手，列11種子的她以5：7、6：2、4：6敗給世界排名57的美國對手柯林斯（Danielle Collins），第三輪止步。

「你能在任何一輪出局，我看到這些選手，你會知道，有些從沒看過的選手，表現非常驚人。」蒙奎露扎說。

2017年奪冠的拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），目前世界排名43，她第二輪拍下名列第2種子的捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova），但第三輪也中箭，以4：6、3：6敗給排名87的西班牙對手芭多薩（Paula Badosa），無緣挑戰再一座法網金盃。

「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）認為，今年新人輩出是很好現象，「這非常好，我認為網球出現許多新面孔，年輕球員，我覺得當然需要些品牌，你希望看到些熟悉的面孔，因為這會吸引群眾和讓人們有興趣看網球，但在此同時，有些年輕球員近來也是好事，尤其在世界最大的比賽之一發聲，這對我們的運動是非常正面的事情。」

今年法網女單下半區的4場第四倫對戰分別是年初澳網冠軍珂寧（Sofia Kenin）碰菲蘿（Fiona Ferro），兩度溫布頓冠軍克薇歐娃（Petra Kvitova）碰大陸「金花」張帥，芭多薩對決德國的塞蓋蒙德（Laura Siegemund），列30種子的突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）碰柯林斯。

列頭號種子的羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）領銜，今天登場的第二周賽程將在中球場率先出賽，台灣時間下午5點對決波蘭對手斯威雅蒂（Iga Swiatek）。