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法網／拍落瓦文卡成地主希望 20歲蓋斯通：有點奇幻

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
20歲的地主法國球員蓋斯通。法新社
20歲的地主法國球員蓋斯通。法新社

法國網球公開賽在昨天進行男單第三輪賽事，冠軍熱門納達爾（Rafael Nadal）與汀恩（Dominic Thiem）都順利晉級，而他們16強賽的對手將都是年僅20歲的新世代小將蓋斯通（Hugo Gaston）與科達（Sebastian Korda），其中蓋斯通更是在今天凌晨的32強賽中逆轉擊敗2015年冠軍瓦文卡（Stan Wawrinka）。

目前世界排名239名的法國小將蓋斯通，今年持外卡參加法網會內賽，他先是在第二輪擊敗日本選手西岡良仁，第三輪對上2015年冠軍瓦文卡，更是在先丟首盤的情況下，於五盤大戰中以2：6、6：3、6：3、4：6、6：0逆轉勝出，不僅成為本屆賽事大黑馬，也是目前男單賽場上碩果僅存的法國選手。

年僅20歲的蓋斯通2018年曾拿下澳網青少年雙打冠軍，之後更在青年奧運會上奪得男單金牌、雙打與混雙銅牌，不過在ITF青少年名人賽四強賽不敵我國選手曾俊欣，轉入職業賽場後仍在尋求ATP巡迴賽生涯首勝。

對於這次法網上演驚奇之旅，甚至還擊敗了冠軍熱門之一的瓦文卡，蓋斯通說：「我不知道該如何解釋，這一切有點奇幻，我只能說這是場好比賽，我今天真的非常的開心。」

對於下一輪的對手將是新科美網冠軍汀恩，蓋斯通則表示，能夠與汀恩對抗讓他感到相當期待，因為對手是一名非常優秀的鬥士，「這肯定會是一場艱困的賽事，不過我會在場上盡可能的表現，大家一起來期待這場賽事吧。」

法網

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