法網／拚追平20座大滿貫冠軍紀錄 納達爾晉16強

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在法網以直落3獲勝晉級16強，繼續朝追平費德瑞（Roger Federer）生涯20座大滿貫冠軍的紀錄邁進。

12次在大滿貫法國網球公開賽奪冠的納達爾，今天只花95分鐘，就以6比1、6比4、6比0擊敗世界排名74名的義大利選手塔瓦格里亞（Stefano Travaglia），贏得他在法網第96場勝利。

納達爾說：「我想，我今天在法網打了今年最好的一場比賽。」

納達爾晉級後，接下來將面對世界排名213名、從會外賽一路打上來的美國選手科達（Sebastian Korda）。

談到下一輪的對手納達爾，科達說：「他是我最大的偶像，他是我打網球最大的原因之一。我還用他的名字替我的貓命名，這說明了我有多喜愛他（納達爾）。」

20歲的科達這次在法網闖進16強，是繼2002年的法國選手狄帕斯卡勒（Arnaud di Pasquale）後，第一個世界排名200名以外、還能有此成就的男子選手。

科達來自體育世家，他的父親彼特•柯達（PetrKorda）也是網球選手，曾在1998年的澳洲網球公開賽奪冠，也曾在1992年的法網獲得亞軍，他的兩個姊姊潔西卡•柯達（Jessica Korda）、納莉•柯達（NellyKorda）都是在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）征戰的高球好手。

納莉•柯達與台灣頗有淵源，2018年在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽拿下LPGA生涯第一座冠軍，2019年衛冕成功（當年賽事更名為台灣裙襬搖搖LPGA），同年也在開季時於澳洲公開賽奪冠。潔西卡•柯達則是曾在2012年時，於延長賽後拿下澳洲公開賽冠軍。