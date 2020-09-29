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法網／英國球員男單首輪全淘汰 女單也僅剩一人

台灣醒報 / 台北報導
法網剛開局沒多久，英國選手就幾乎一個不剩，拿外卡參賽的前球王「英國希望」墨瑞也是一輪遊。 路透社
法網剛開局沒多久，英國選手就幾乎一個不剩，拿外卡參賽的前球王「英國希望」墨瑞也是一輪遊。 路透社

法網正賽才開賽沒多久，英國球員就幾乎全滅！

繼英國代表球星墨瑞28日首輪出局後，剩下的英國男單選手諾里、布羅迪竟也在29日雙雙出局，也導致法網才開幕英國男將全軍覆沒的慘狀。至於英國女單選手表現也不佳，英國頭號女單孔塔28日首輪就輸球出局，僅剩最後一名女將希瑟撐場面，30日將迎戰義大利女將費蘿。

英國男單全軍覆沒

法網今年因疫改期，正賽於28日正式開戰，沒想到首輪就遇重挫，「英國希望」、3座大滿貫冠軍得主的墨瑞首輪遇上瑞士名將瓦文卡，2位都是名將，原本被預期會是一場龍爭虎鬥，沒想到最終墨瑞被以直落三落敗，3盤只拿到6局的一面倒碾壓表現，甚至被退役名將嘲諷，浪費官方給他的外卡資格。同日，另一名英國名將、世界排名第34的伊凡斯也意外出局。

接著剩下的英國球員也兵敗如山倒，根據《BBC體育網》報導，29日出戰首輪的諾里和布羅迪通通踢到鐵板，諾里與加倫鑿戰5盤，前3盤雙方打得膠著，但在最後2盤狀態成迷，連續2盤打得毫無抵抗力，都只拿1局就慘遭對手逆轉，最終以6：4、3：6、7：5、1：6、1：6慘遭淘汰。

而另一名英國選手布羅迪則是辛苦通過3輪資格賽考驗，才殺進正賽，但首輪面對捷克好手維斯利，布羅迪僅拿下一盤艱辛的7：5勝利，剩下落敗的3盤都遭碾壓，雖然布羅迪在英國男單排名僅是第6、世界排名本也就不高，但因為他前2週的好表現，一度讓球迷相當期待他在法網正賽的表現。布羅迪落敗後受訪時表示，對今日表現相當失望，但必須承認對手維斯利是更加強大的一方，老到的經驗與強悍的發球緊握住比賽優勢。

英國剩女單獨苗

此外，在英國女單選手的部分，似乎也並不順利，《英國標準晚報》提到，英國頭號女將孔妲28日也在首輪落敗，孔塔名列大會女單第9種子，不料她卻在首輪就遇上難纏對手：美國新希望、年僅16歲的高芙，最終以直落二（2個3：6）敗給高孚，首輪止步。

這讓英國女單也只剩下獨苗希瑟，這位曾經贏下4冠的女將世界排名其實不高，僅位列56名，後續要在30日對決義大利女將費蘿，英國選手的法網之旅很可能全面早早告終。

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