快訊

2022藍白合作？ 柯文哲說要請蔣萬安吃飯

法網／男單賽史上第2長比賽 朱斯蒂諾大戰6小時過關

中央社 / 巴黎28日綜合外電報導
從會外賽一路打進會內賽的義大利選手朱斯蒂諾，今天歷經一場6小時又5分鐘的馬拉松式大戰，才辛苦擊敗對手，賽後累到躺在紅土上。 歐新社
從會外賽一路打進會內賽的義大利選手朱斯蒂諾，今天歷經一場6小時又5分鐘的馬拉松式大戰，才辛苦擊敗對手，賽後累到躺在紅土上。 歐新社

從會外賽一路打進會內賽的義大利選手朱斯蒂諾，今天歷經一場6小時又5分鐘的馬拉松式大戰，終場0比6、7比6（7）、7比6（3）、2比6、18比16擊敗地主穆特，闖過法網男單首輪。

這場史詩級的戰役，是法國網球公開賽男單史上時間第2長的比賽，只比2004年法國選手聖塔荷（Fabrice Santoro）和同胞克里門（Arnaud Clement）的對戰少了28分鐘。

世界排名第157的朱斯蒂諾（Lorenzo Giustino）在對上穆特（Corentin Moutet）的這場比賽，光是決勝盤就打了180分鐘，艱苦地拿下個人第一場大滿貫會內賽的勝利。

朱斯蒂諾下一場比賽將和第12種子、阿根廷好手史瓦茲曼（Diego Schwartzman）爭奪第3輪門票。

當被問到打完這場大戰，身體感覺如何時，朱斯蒂諾帶著微笑說：「我覺得好極了，明天我可能會稍微逛逛，因為我覺得一切很新奇。」

法網

相關新聞

法網／男單賽史上第2長比賽 朱斯蒂諾大戰6小時過關

從會外賽一路打進會內賽的義大利選手朱斯蒂諾，今天歷經一場6小時又5分鐘的馬拉松式大戰，終場0比6、7比6（7）、7比6（...

法網／納達爾旗開得勝 小威慢熱也闖頭關

西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）今天在法國網球公開賽旗開得勝，以6比4、6比4、6比2淘汰白俄羅斯籍對手吉拉...

法網／墨瑞一輪遊深省：需要長時間好好思考

都曾在大滿貫登頂，「英國希望」墨瑞和瑞士名將瓦文卡今年法網卻在首輪就碰頭，不過賽事卻一面倒，2015年法網奪冠的瓦文卡只...

法網／搶7守護勝利 謝淑薇闖過女單頭關

身為法網台將僅存代表，我國「一姊」謝淑薇今天迎接女單首戰，世界排名62的她迎戰會外賽晉級的奧地利女將哈斯（Barbara...

法網／挑戰衛冕 納達爾：難度最高的一次

去年打下第12座法網金盃，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今年不但要挑戰紅土大滿貫4連霸，也有機會追平「...

法網／16歲高芙延續驚奇 首輪拍下第9種子

去年的驚奇之旅不是曇花一現，美國16歲新星高芙（Coco Gauff）今年法網再次證明身手，她首輪面對列女單第9種子的英...

法網／賽事低溫中開打 雅莎蘭卡喊太荒謬

因新冠疫情影響，原5月登場的法網到昨天開戰，首次9月才登場的紅土大滿貫，敵人不只有病毒，還有不穩定的氣候和低溫，昨天打下...

法網／又輸同一人 莊吉生無緣大滿貫首勝

月初美網，我國「一哥」莊吉生在盤數「聽牌」下遭阿根廷對手小柯里亞（Federico Coria）逆轉，兩人今天法網首輪又...

法網／第一戰就爆冷 比利時名將落馬

第一次踏上紅土大滿貫，19歲的義大利小將辛納（Jannik Sinner）就一鳴驚人，他今天在2020年法網主球場開幕戰...

法網／小威傷勢不礙事 目標繼續瞄準第24冠

美國名將小威廉絲（Serena Williams）挑戰生涯第24座大滿貫的旅程，傷病卻成一大敵人，法網開打前她就透露，阿...

法網／染疫無法參賽 西班牙名將指控大會

法網在新冠肺炎疫情為趨緩下開戰，各項防疫措施自然不能少，但目前世界排名58的西班牙好手貝達斯可（Fernando Ver...

法網／球王不貳過 小約：美網錯誤不會再發生

法網台灣時間今天下午5點正式開戰，在男單領銜的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）強調，他不會讓...

熱門新聞

NBA／瑞佛斯下台一鞠躬 快艇老闆稱為雙方共識

2020總冠軍賽 湖人vs.熱火誰是最終贏家？

NBA／本季熱火、湖人都待過 威特斯提前預約冠軍戒

日本隊終結者都被拔 悍將牛棚也可考慮調整

中職／泡麵頭變墨魚麵 余謙向兄弟二軍報到先染黑髮

日職／陳偉殷東山再起 拚第三個精彩的八年！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。