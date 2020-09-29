法網／男單賽史上第2長比賽 朱斯蒂諾大戰6小時過關

從會外賽一路打進會內賽的義大利選手朱斯蒂諾，今天歷經一場6小時又5分鐘的馬拉松式大戰，終場0比6、7比6（7）、7比6（3）、2比6、18比16擊敗地主穆特，闖過法網男單首輪。

這場史詩級的戰役，是法國網球公開賽男單史上時間第2長的比賽，只比2004年法國選手聖塔荷（Fabrice Santoro）和同胞克里門（Arnaud Clement）的對戰少了28分鐘。

世界排名第157的朱斯蒂諾（Lorenzo Giustino）在對上穆特（Corentin Moutet）的這場比賽，光是決勝盤就打了180分鐘，艱苦地拿下個人第一場大滿貫會內賽的勝利。

朱斯蒂諾下一場比賽將和第12種子、阿根廷好手史瓦茲曼（Diego Schwartzman）爭奪第3輪門票。

當被問到打完這場大戰，身體感覺如何時，朱斯蒂諾帶著微笑說：「我覺得好極了，明天我可能會稍微逛逛，因為我覺得一切很新奇。」