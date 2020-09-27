聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／法網開打 前球后艾薩蘭卡挺過雨天低溫過關晉級

中央社 / 巴黎27日綜合外電報導
白俄羅斯前世界球后艾薩蘭卡今天挺進法國網球公開賽第二輪。 圖／新華社
白俄羅斯前世界球后艾薩蘭卡今天挺進法國網球公開賽第二輪。 圖／新華社

白俄羅斯前世界球后艾薩蘭卡今天挺進法國網球公開賽第二輪，儘管她被迫在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）忍著寒冷冒雨呆坐枯等，禁不住抱怨「可笑」，最後終於獲勝過關。

31歲的第10種子艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）以6比1和6比2在首戰旗開得勝，輕取蒙特內哥羅世界排名第74的科維妮奇（Danka Kovinic）。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，在蘇珊蘭格倫球場（Suzanne Lenglen Court）進行的這場比賽沒有觀眾。剛獲美國網球公開賽亞軍的艾薩蘭卡只用了一個多小時就贏得勝利。

然而，她在比賽開始時感到不快，因為雨下個不停，使得在攝氏10度的低溫下比賽更為辛苦。

艾薩蘭卡說：「這有點可笑。氣溫只有8度，我不想等。」她拒絕呆坐場邊枯等。

比賽在開打後15分鐘就叫停，但重燃戰火後，她雖穿著保暖的運動服上場，仍沈著應戰，輕鬆擺平對手。

法網

延伸閱讀

法網／又輸同一人 莊吉生無緣大滿貫首勝

法網／第一戰就爆冷 比利時名將落馬

MLB／國聯季後賽門票4搶2 費城人僅存唯一生機

法網／小威傷勢不礙事 目標繼續瞄準第24冠

相關新聞

法網／第一戰就爆冷 比利時名將落馬

第一次踏上紅土大滿貫，19歲的義大利小將辛納（Jannik Sinner）就一鳴驚人，他今天在2020年法網主球場開幕戰...

法網／法網開打 前球后艾薩蘭卡挺過雨天低溫過關晉級

白俄羅斯前世界球后艾薩蘭卡今天挺進法國網球公開賽第二輪，儘管她被迫在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）忍著寒冷...

法網／又輸同一人 莊吉生無緣大滿貫首勝

月初美網，我國「一哥」莊吉生在盤數「聽牌」下遭阿根廷對手小柯里亞（Federico Coria）逆轉，兩人今天法網首輪又...

法網／小威傷勢不礙事 目標繼續瞄準第24冠

美國名將小威廉絲（Serena Williams）挑戰生涯第24座大滿貫的旅程，傷病卻成一大敵人，法網開打前她就透露，阿...

法網／染疫無法參賽 西班牙名將指控大會

法網在新冠肺炎疫情為趨緩下開戰，各項防疫措施自然不能少，但目前世界排名58的西班牙好手貝達斯可（Fernando Ver...

法網／球王不貳過 小約：美網錯誤不會再發生

法網台灣時間今天下午5點正式開戰，在男單領銜的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）強調，他不會讓...

法網／大會堅持開放球迷 前白俄羅斯球后好焦慮

法國網球公開賽會內賽將在明天點燃戰火，在法國網球協會的堅持下，這次賽事仍將最低限度的開放每場1000名觀眾進場，讓前白俄...

法網／幸運輸家莊吉生遞補會內賽 再碰美網對手柯里亞

我國網球一哥莊吉生雖然在昨天的法網男單會外賽最終輪不敵澳洲選手威科奇（Aleksandar Vukic），不過在今天晚間...

法網／法國疫情惡化 再下修單日限1000人觀賽

法國政府今天堅持實施更嚴格的防疫限制措施，因此將於27日登場的法國網球公開賽（French Open）會內賽每日觀眾入場...

法網／改用威爾森球速變慢 汀恩：對我和納達爾不利

法網將於近期開打，本屆用球不同以往使用百保力（Babolat），改用威爾森（Wilson）。奪冠呼聲不小也才剛從美網拿下冠軍的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）就認為，百保力出產的網球對他而

法網／籤表出爐 約克維奇、納達爾男單奪冠優勢依舊

今年最後一場網球大滿貫賽事法網在今天凌晨公布籤表，儘管受到新冠肺炎疫情與球員個人傷勢影響包括費德勒（Roger Fede...

熱門新聞

NBA／詹姆斯38分大三元領軍 湖人挺進總冠軍賽

NBA／詹皇10度闖決賽 吉諾布里喊別把偉大視作理所當然

NBA／聯手5位不同主帥進總冠軍賽 詹姆斯史上第一人

NBA／詹皇率3隊勇闖決賽 金塊主帥：說明了他的偉大

NBA／不樂見籃網組三巨頭 卡特：恐影響球隊化學效應

NBA／詹姆斯驚天全能秀 比肩湖人傳奇球星渥錫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。