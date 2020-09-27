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法網／法網開打 前球后艾薩蘭卡挺過雨天低溫過關晉級
白俄羅斯前世界球后艾薩蘭卡今天挺進法國網球公開賽第二輪，儘管她被迫在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）忍著寒冷冒雨呆坐枯等，禁不住抱怨「可笑」，最後終於獲勝過關。
31歲的第10種子艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）以6比1和6比2在首戰旗開得勝，輕取蒙特內哥羅世界排名第74的科維妮奇（Danka Kovinic）。
由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，在蘇珊蘭格倫球場（Suzanne Lenglen Court）進行的這場比賽沒有觀眾。剛獲美國網球公開賽亞軍的艾薩蘭卡只用了一個多小時就贏得勝利。
然而，她在比賽開始時感到不快，因為雨下個不停，使得在攝氏10度的低溫下比賽更為辛苦。
艾薩蘭卡說：「這有點可笑。氣溫只有8度，我不想等。」她拒絕呆坐場邊枯等。
比賽在開打後15分鐘就叫停，但重燃戰火後，她雖穿著保暖的運動服上場，仍沈著應戰，輕鬆擺平對手。
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