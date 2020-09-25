法網／法國疫情惡化 再下修單日限1000人觀賽

法國政府今天堅持實施更嚴格的防疫限制措施，因此將於27日登場的法國網球公開賽（French Open）會內賽每日觀眾入場上限將從5000人再度下修到1000人。

今年法國公開賽因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延期約4個月，主辦賽事的法國網球協會（FFT）先前希望每日能開放5000名觀眾入場。

法國網球協會最初希望開放2萬人，後來宣布上限為1萬1500人，之後因疫情持續惡化，再降到5000人。相形之下，法國公開賽去年每天平均吸引約3萬7000人到場觀賽。

因此，法國政府決定採取更嚴格防疫措施，下修到1000人觀賽，對法國公開賽不啻為巨大打擊。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，法國累計確診超過53萬6000例、逾3萬1500人病故。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）在法國第2電視台（France 2）節目中強調，法國公開賽必須和其他在疫情有復燃跡象的「紅色警戒區」舉行的運動賽事一樣，遵守今天起實施的限制措施。

他說，政府會在法國公開賽場地實施同樣的規定，「我們要把（入場人數上限從）5000人降到1000人」。

法新社引述消息來源報導，這個數字不包括持有許可證的人，例如官員、記者、球員及工作人員。

今天稍早，法國公開賽總監佛傑（Guy Forget）說，他曾想捍衛5000人的上限，他認為範圍達12公頃的羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）能允許5000人在安全條件下觀賽。

若每天僅開放1000人觀賽，意味整個法網賽事下來，累計入場觀賽的總人數將不到去年近52萬名觀眾的3%，對法國網球協會的財務也將構成衝擊。