法網／改用威爾森球速變慢 汀恩：對我和納達爾不利

法網將於近期開打，本屆用球不同以往使用百保力（Babolat），改用威爾森（Wilson）。奪冠呼聲不小也才剛從美網拿下冠軍的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）就認為，百保力出產的網球對他而言相對有利。

汀恩近期受訪時表示：「比賽用球毫無疑問會產生相當大程度的影響。我滿喜歡用百保力的球，打起來很舒服而且球速很快，非常適合我還有納達爾（Rafael Nadal），新的球打起來有點慢。」

汀恩接著補充：「當然，用的球不同會帶來意想不到的結果。不過我現在是大滿貫得主了，我希望能把在美網贏球的信心帶到法網。」

【世界日報記者張大仁／綜合報導】

下周舉行的法網公開賽由於新冠疫情而限制重重，但這可能對27歲奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）來說十分有利，這位新科美網冠軍希望他的好手氣能繼續維持下去。

在2018年和2019年法網決賽敗給納達爾（Rafa Nadal），並在今年初的澳網輸給約克維奇（Novak Djokovic）後，汀恩終於贏得上月的美網大滿貫冠軍。

雖然他在紐約並未對上納達爾、約科維奇或費德勒，但事實證明，他夠格成為6年來男單大滿貫獎杯的第一個新冠軍。

現在汀恩即將重回他最喜歡的法國紅土球場，他說美網的勝利對他更有動力。他在回到家鄉奧地利後說：「我希望繼續保持我獲勝的動力，並在巴黎全力發揮。」

他說，「雖然我很不想這麼說，在最近幾屆大滿貫賽事中我承受了很大的壓力。但是現在這種情況已經消失了。」

如果要連拿二個大滿貫獎杯，他必須迅速適應完全不同的法網公開賽。法網因疫情由春季延後至秋季舉行，限制進場球迷人數，且球員們將再度進行隔離，以降低染疫風險。

大多數球員在今年破碎的賽季中很少站上紅土球場。然而，汀恩的教練馬蘇（Nicolas Massu）表示，即使如此，汀恩也不會對紅土球場比賽或其他事情缺乏準備。美網的勝利已經證實這一點。

他說：「我認為這將使汀恩變得更鎮定，因為每個人都在談論新世代的崛起。」「現在他將在下一屆大滿貫比賽中更冷靜地打球。」