快訊

美中鬥到太空！NASA警告：天宮一號威脅美太空優勢

Keanna曬身分證「配偶欄空白」 與謝和弦終離婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／改用威爾森球速變慢 汀恩：對我和納達爾不利

聯合新聞網 / 綜合報導
新科美網冠軍汀恩偏好使用舊的法網官方用球。 美聯社
新科美網冠軍汀恩偏好使用舊的法網官方用球。 美聯社

法網將於近期開打，本屆用球不同以往使用百保力（Babolat），改用威爾森（Wilson）。奪冠呼聲不小也才剛從美網拿下冠軍的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）就認為，百保力出產的網球對他而言相對有利。

汀恩近期受訪時表示：「比賽用球毫無疑問會產生相當大程度的影響。我滿喜歡用百保力的球，打起來很舒服而且球速很快，非常適合我還有納達爾（Rafael Nadal），新的球打起來有點慢。」

汀恩接著補充：「當然，用的球不同會帶來意想不到的結果。不過我現在是大滿貫得主了，我希望能把在美網贏球的信心帶到法網。」

【世界日報記者張大仁／綜合報導】

下周舉行的法網公開賽由於新冠疫情而限制重重，但這可能對27歲奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）來說十分有利，這位新科美網冠軍希望他的好手氣能繼續維持下去。

在2018年和2019年法網決賽敗給納達爾（Rafa Nadal），並在今年初的澳網輸給約克維奇（Novak Djokovic）後，汀恩終於贏得上月的美網大滿貫冠軍。

雖然他在紐約並未對上納達爾、約科維奇或費德勒，但事實證明，他夠格成為6年來男單大滿貫獎杯的第一個新冠軍。

現在汀恩即將重回他最喜歡的法國紅土球場，他說美網的勝利對他更有動力。他在回到家鄉奧地利後說：「我希望繼續保持我獲勝的動力，並在巴黎全力發揮。」

他說，「雖然我很不想這麼說，在最近幾屆大滿貫賽事中我承受了很大的壓力。但是現在這種情況已經消失了。」

如果要連拿二個大滿貫獎杯，他必須迅速適應完全不同的法網公開賽。法網因疫情由春季延後至秋季舉行，限制進場球迷人數，且球員們將再度進行隔離，以降低染疫風險。

大多數球員在今年破碎的賽季中很少站上紅土球場。然而，汀恩的教練馬蘇（Nicolas Massu）表示，即使如此，汀恩也不會對紅土球場比賽或其他事情缺乏準備。美網的勝利已經證實這一點。

他說：「我認為這將使汀恩變得更鎮定，因為每個人都在談論新世代的崛起。」「現在他將在下一屆大滿貫比賽中更冷靜地打球。」

法網

相關新聞

法網／改用威爾森球速變慢 汀恩：對我和納達爾不利

法網將於近期開打，本屆用球不同以往使用百保力（Babolat），改用威爾森（Wilson）。奪冠呼聲不小也才剛從美網拿下冠軍的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）就認為，百保力出產的網球對他而

法網／籤表出爐 約克維奇、納達爾男單奪冠優勢依舊

今年最後一場網球大滿貫賽事法網在今天凌晨公布籤表，儘管受到新冠肺炎疫情與球員個人傷勢影響包括費德勒（Roger Fede...

法網／搶門票功虧一簣 莊吉生無緣男單會內賽

我國網球一哥莊吉生今天在法網男單會外賽最終輪碰上世界排名第190名的澳洲選手威科奇（Aleksandar Vukic），...

法網／莊吉生再1勝 首闖會內賽

身為今年法網我國男子選手的唯一希望，世界排名第125名的莊吉生昨天在法網男單會外賽第2輪，以6：4、6：3直落二擊敗曾排...

法網／莊吉生會外賽二連勝創最佳 距離會內賽差一步

我國男子網球一哥莊吉生今天在法網會外賽第二輪碰上西班牙老將羅布雷多（Tommy Robredo），在首盤首局就被對手搶先...

熱門新聞

NBA／詹皇戴維斯聯手 湖人碎金3勝1負西決聽牌

MLB／紅襪輸球出怪招 林子偉以投手初登板1局丟3分

早早被聽牌不只是運氣差 塞爾蒂克需要改變兩件事

NBA／非裔女遭警槍殺案偵結 詹皇怒嗆僅牆壁得到公道

NBA／快艇爆冷提前出局 20年鐵粉打賭輸被迫換挺湖人

NBA／擁馬刺制服組經歷 老鷹挖角林書豪昔日戰友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。