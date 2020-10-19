學習歷程檔案惹民怨 教育部承認當改

「『學習歷程檔案』的自我探索美意已變質為升學工具，搞得師生、家長痛苦不堪！」國民黨立委林奕華、萬美玲19日質詢指出，學習歷程檔案不僅沒有減輕學生升學壓力，反而造成學生家長軍備競賽，甚至有學生1學期光單一科目就要做40份學習成果；教育部長潘文忠也承認說，「這是錯誤的。」

師生家長天怒人怨

「公共政策網路參與平台有一提議：『要求108新課綱高中課程移除學習歷程檔案』。」林奕華表示，內容提到學習歷程檔案的不必要性，在高中生活裡，學業範圍加深加廣，學生在兼顧課業之餘，實在難有時間再去參與其他課外的活動等，目前已有8,367人附議，「搞得師生家長天怒人怨，痛苦得不得了！」

林奕華指出，學習歷程檔案，每學年由學生勾選6件，經由學校人員提交至中央資料庫，每科都要產出學習成果，而且不只1份，1學期若有12科，每科至少1份，許多科準備2至6份都有，甚至光1科1學期要準備40份學習成果，「而且最後如果要送出，卻沒內容，家長怪罪老師沒準備沒要求，老師敢不做嗎？」

「這是學校錯誤的做法。」潘文忠回應表示，是學校過度要求學生，才造成學生無謂的壓力，學習檔案目的是了解學習過程具體內容，在乎的是孩子學習上有無心得，學生沒做不會被剝奪考試權益，教育部已掌握到部分處理偏差的學校，「會邀請國教署逐一對話，學校老師、校長有誤解就要講清楚，國教署會落實督導。」

學習歷程檔案「被消失

「有學生反映自己上傳的學習歷程檔案『被消失』不見。」萬美玲則指出，目前採用學習歷程模組系統共有6個，其中最多（395所）學校使用的是由教育部花費2,431萬委託開發設計的公版模組，佔全國678所高中的58.3%，現在因為這個公板模組系統出問題，學生都無法上傳學習歷程檔案，更有學生反映已上傳的檔案消失。

萬美玲強調，由於原訂10月31日要完成上傳，教育部8日發文說延長至11月30日；「顯見公版模組在資安上有很大的問題！」不僅造成學生、家長以及老師的焦慮與不安，更恐使學生權益受損，要求中華電信應妥善保存學生的學習歷程檔案。

國民及學前教育署長彭富源回應表示，「向上集中」政策是希望中央、學校都有備份，有雙重保險；有些上傳失敗的個案則是編碼問題。

【更多精采內容，詳見 】