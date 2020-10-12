108課綱的素養 可以靠「衝刺班」短期養成嗎？

108課綱改變台灣孩子的課堂風景，新課綱中的核心精神之一「素養」，對家長、教師、學生都是陌生新名詞，補習班陸續推出「素養班」、打出各式口號，讓家長與學生對「素養」二字更加徬徨。

《聯合報》日前舉辦「108課綱好難懂？專家讓你問到飽」講座，邀請瑩光教育協會理事長藍偉瑩（以下簡稱藍），以及參與課綱制定的十二年國教新課綱推動專案辦公室協作委員范信賢（以下簡稱范）為現場家長解答「素養」核心概念。以下為QA摘錄：

1. 素養是什麼？為什麼要學素養？

范：素養就像能力的升級進化版，強調的是知識如何與生活結合。世界變化太快，知識永遠都學不完，課綱必須跟著時代與時俱進。

我們再也不能只教學生記憶背誦，藉由素養的跨領域、情境式學習，當孩子成為知識的生產者，而非消費者，未來碰到類似情境或挑戰會更懂得活用知識。

2. 聽說素養導向的考題字都很多、難閱讀，是真的嗎？素養有可能如補習班規劃的「衝刺班」一樣短期練成嗎？

范：有些人覺得素養就是閱讀素養，好像生活情境題文字量都很大。但其實素養不等於長文考題，生活裡遇到的事情，不一定只能用文字詮釋，它可以是一張圖表、一個曲線圖，「素養」需要長時間累積，才會愈來愈駕輕就熟。

素養像健康檢查，是長時間養成，無法靠補習短期速成。

藍：素養考的不是短期、快速記憶背誦的東西，它看的是長期學習歷程。沒有人的學習歷程是完美的，家長必須小心不能再幫孩子把事情都處理妥當，如果學習過程不曾失敗，孩子永遠不知道這件事有多嚴重，長大後更難「補」回來。

素養需要累積足夠真實生活經驗，所以父母就是最能培養孩子素養的人。光是帶孩子出遊，就是一個學習經驗。

可以想想，出遊是誰在準備旅行用品？誰在規劃行程？試著讓孩子自己規劃，他忘記帶防曬乳就讓他忘記，才會知道自己的想法不夠清楚，這些都是「探究知識」的一部分，爸媽一定要讓孩子參與其中。

3. 會考素養試題有何改變？國中家長該注意什麼？

范：許多人對素養題的誤解停留在文字多、為了情境而情境，例如數學科常見的「雞兔同籠」，真的可能出現在現實生活中嗎？在素養題上，應該去思考題目可以用什麼方法、技能、態度去回答。

藍：教育部的原則是漸進改變，太大變動會讓補習班「蓬勃」發展，升高中制度上除了會考素養題，其他沒有太多變動。

我想提醒的是高中現場看到太多孩子為了滿足父母期望、衝高中前三志願，整個國中都在寫考卷、背答案，最後來我這裡（藍偉瑩過去任教於台北市麗山高中），就說「這輩子再也不寫考卷」，他們都是聰明的孩子，只是學習熱忱被消磨光了。

要讓孩子繼續喜歡學習，必須保留他對「學習」的樂趣。現場待久了會發現高中衝得上來的通常都是國中得到比較多空間、思考較有彈性的孩子，家長要知道，學習的最後一關是大學，如果國中升高中就太在意「名校思維」，反而容易壓垮孩子。

聯合報數位版今起將陸續推出「108課綱攻略系列報導」，完整內容請至https://vip.udn.com/vip/index 登入會員觀看。