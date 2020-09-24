108課綱專訪／東部選修課資源不足成阻礙？台東女中蔡僑恩自學闖出一片天

點我看udn文教月專題／新世代教育轉捩點 108課綱學生Yes or No？

「羨慕其他資源充足學校能跟大學合作」

台東女中蔡僑恩同學在國中時就確立自己未來想走醫科相關，雖然學校比較沒有跟大學合開課，學校也沒有開醫學相關選修課，但她有一套自學方法，她利用自主學習時間上網找開放式課程學習，她目前選了交通大學開設的「應用心理學」和「社會心理學」線上課程，為自己的醫學知識加分。

不用補習！自學線上課程幫自己加分

線上開放式課程打破地域和教育資源的線制，蔡同學說就算學校沒有開相關課程也沒關係，這就是她最喜歡108課綱的地方，不用補習、好好利用線上資源，隨時有學習的機會，更能好好運用自己的時間。

關心安寧療護 暑假自願當醫院義工

除了上網自學心理學，因為重視安寧療護相關議題，蔡同學利用暑假時間去醫院做義工，大部分是幫忙體檢指引以及更換復建機器，雖然不像醫學系的學生可以直接接觸醫學核心，但蔡同學在好幾次的醫院義工體驗下，更是確立自己想要走安寧療護醫學相關科系。每次結束義工工作，醫院都會頒發證書給他，再寫上自己的心得，就成為很有亮點的學習歷程檔案。

台東女中蔡僑恩常利用寒暑假，到醫院當義工。 圖／蔡僑恩提供

學習歷程檔案是108課綱裡的新產物，從原本的高三備審資料，轉為每學期都要上傳資料，曾有學姊跟蔡同學說，這樣一直準備資料變得好累，但蔡同學有不同見解，「我們這樣很好呀，不用像他們一樣到高三一直做備審」，省去了高三匆忙準備的狀況，更可以妥善運用時間，而現在高一的學妹，也很積極的詢問她們學習歷程檔案該怎麼做。目前上傳學習歷程檔案唯一困擾她的地方就是，心得欄位限制100字，真的不夠寫。

學習歷程檔案 讓學生變主動了

蔡同學高一上自願擔任班長、下學期醫護股長，也有參加過國語文競賽，代表台東參加全國字音字形比賽得到甲等，她說雖然這些都可以放在學習歷程檔案，但也同時是她有興趣的事情，做起來很開心，像是擔任班長時讓他學習到要怎麼組織、管理同學。她發現了一個有趣現象，「學習歷程檔案會讓大家比較積極參與比賽、活動或者是擔任幹部要職，有意願接觸課程以外的事物，覺得還不錯」。

台東女中蔡僑恩代表學校參加國語文競賽台東縣複賽。 圖／蔡僑恩提供

報告不再是紙上談兵 上台報告更懂闡述想法

除了學生積極參與事物外，蔡同學也覺得老師教學不一樣了，老師為了讓學生有更多表達意見的機會，很多報告不再只有繳交紙本，而是上台報告給同學聽，「一開始很緊張，但幾乎每個禮拜都要報告，現在習慣了就知道如何闡述自己的想法」。而老師也會針對課本內容融入現在時事話題，「像是公民老師會播放新聞影片，以實際例子帶我們了解課本想要表達什麼，尤其是國際發生的事情；或是探究實驗變多，讓我們多多動手去做」。

考試的改變也讓蔡同學很有感，她表示以前國中老師都是用廠商給的成品卷出題，現在大部分老師為了要素養入題而自己設計題目，「所以較難猜到老師會怎麼出題。」

國三提早思考志向 學習歷程檔案更貼近自己

蔡同學在升高中之前，原本想像高中生活可能會一直念書，但經過一年下來，她發現反而課外活動變多了，她滿喜歡這樣的改變，「真的讓我們多一點去思考，或者是去探索自己喜歡的東西，已經確立自己喜歡的東西，就可以無反顧的往那裡面去做研究」。

蔡同學也提到，盡量在國中的時候就要確定志向，因為從高一開始放學習歷程檔案，「如果你現在沒有好好決定的話，就會發生學習歷程檔案跟以後想要讀的科系都沒有關係」。而蔡同學不只確立好自己從醫的志向，她不排除大學去外縣市打開眼界，好好闖一闖。