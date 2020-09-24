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108新課綱落實了多少？ 專訪全台四地第一屆學生的心聲
點我看udn文教月專題／新世代教育轉捩點 108課綱學生Yes or No？
台灣的教育歷經多次的變化和改革，108新課綱可說是一個轉捩點，強調「自發、互動、共好」的理念，並重視「素養」結合知識、能力與態度，讓孩子在快速變遷的社會中，培養解決問題的能力，這不僅是課程的改變，老師的教學方式、學生準備考招的方向也不同了，在這前所未有的教育變革中，新課綱落實程度有多少呢？
上路滿一年了，根據民間三貝德教育集團最新問卷調查發現，逾七成的學生對於新課綱感到困擾，且近七成五的家長及學生認為製作「學習歷程檔案」需要專家協助；六成以上學生想加強認識及練習素養題型。
物理學家愛因斯坦曾說過，「獨立思考和獨立判斷的一般能力，應當始終放在首位」；美國教育哲學家赫欽斯也問過「什麼是教育？」，他認為教育就是幫助學生學會自己思考，做出獨立的判斷。而如何培育學生獨立思考也成當今教育的重要議題。
聯合新聞網製作專題，整理10年前及20年前的升學制度和上課科目，一探其中的變化，並採訪接受108新課綱洗禮的第一批學生，讓他們訴說教育現場最真實的心聲，在這一年當中，對課綱下的新產物有什麼樣的想法？有感受到教育變革帶來的「自動好」優點嗎？
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