108課綱專訪／素養入題又長又難？ 大理高中葛佳源透露祕訣：更能區分能力

點我看udn文教月專題／新世代教育轉捩點 108課綱學生Yes or No？

「閱讀快、理解力夠，素養題不是問題」

台北大理高中葛佳源同學表示她看過前幾年學測考古題，素養題從很早以前就有在改了，不是到108課綱才突然有的。她覺得素養題沒有變特別難，只是閱讀習慣的問題，如果看書速度夠快或是理解能力夠，基本上「素養題」就不是問題。「這樣比較能區分大家的能力，考驗短時間抓重點的能力」。不過她也提到考素養題麻煩的是，作題完回去檢查要重新閱讀題目，時間就有點來不及。

葛同學對於素養題能得心應手的祕訣，全反應在她喜歡的科目上，國文、歷史、地理等科目都需要大量閱讀，而她愛看書是從小就養成的好習慣，所以當社會科全結合在一起考，雖然準備起來會比較麻煩，但覺得這種考法比較有素養、跨領域的感覺。

而老師的教學上，會把幾題特別、重要的素養題放在投影片上面，說明以後可能都會以這個方式出題，盡量要看懂這些，「都是從考題上面去講，平常上課也不太教，有的老師會發練習題有的老師不會發，完全靠自己」。她補充道：「很多人都說，高中要靠自己，這個108之前是，108之後也是」。

大理高中葛佳源同學參與國合會的演講，與來自越南的講師合照。圖／葛佳源提供

選擇選修時 也將未來科系一併考量

參與國際活動、接待姐妹校 成最佳學習歷程檔案

108課綱實施後，每間學校發展出獨有的特色選修課程，對學生來說，不再只是上課本裡的內容，而是選擇更多元了，葛同學因為對於人權和公民議題有興趣，所以高一上下學期都選修「國際識讀」課程，由於未來想讀商管或法政，她表示在選選修課時多少會考慮到未來科系，而「國際識讀」比較相關所以選擇。

大理高中的「國際識讀」老師常會邀請學生一起參與國外人權活動，例如飢餓三十或是一些人權活動連署，達成後透過網路申請證書，葛同學表示，「老師很重視學習歷程，所以有跟我們說拿到證書後，加上簡介和心得，還有老師的認證，就是一個很好成果的學習歷程」。

除此之外，國際識讀老師同時負責國際姐妹校的接待，所以讓葛同學有更多機會可以接觸到國外的學生，高一上學期接待了兩所學校，本來下學期還要再接待一所，結果現在因為疫情影響取消了，她大呼好可惜，不過上學期的接待是一個很好的經驗，「跟他們相處是個新奇體驗，用英文、日文簡單對話，也會用手機翻譯，就聊起來了」。藉由學術交流，讓國外學生更了解台灣，也讓我國學生放大國際視野。

師資不足開不了課 學生好遺憾

雖然有選到自己比較喜歡的選修課，但葛同學坦言，學校的多元選修課程開得不夠多，估計是因為選修的人數少或是師資不足而課開不成，她說有時候會跟以前國中同學討論彼此學校開了哪些選修課，她發現有些學校開的課真的多很多，覺得自己學校比較少有點可惜，「我有時候會希望，如果能開放去別的學校上課可能會更好，可是因為一堂課時間，你要過去又要交通，好像不太可能」。

喜歡108新課綱嗎？她誠實地回答「中間值」

當問到整體而言是否喜歡108新課綱？她誠實地說，目前評價大概是中間值，覺得沒有改變太大，「可能108課綱就是希望你高一有個底，高二、高三再去加深想發展的部分，但是我覺得可能不會那麼快」，她認為一年內要確立自己的方向有點太難了，另一邊還需要面對功課，時間好像會不足。

想對學弟妹說的話：

最後，葛同學滿建議即將升高中的學弟妹，在選填高中之前，可以先去了解各高中開了什麼選修課程，是不是符合自己想要學習目標，上了高中後才不會讓選修課淪為「廢課」，如果選到自己不喜歡，或是沒有幫助的課程，「那就可惜了！」