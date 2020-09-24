108課綱專訪／五校微課程到柬埔寨實習 中山女高林雨彤：真的照課綱走

點我看udn文教月專題／新世代教育轉捩點 108課綱學生Yes or No？

分班制度有別以往 分六班群

高二分成三類組的分班制度在部分學校已成歷史，中山女高即分成「六個班群」，學生必須更精確地知道自己未來的方向，也須更早找到學習目標。

第1班群分成1-1：財經商管班群、1-2：文法社政、外語文、史哲藝術設計班群

第2班群分成2-1：資訊工程班群、2-2：數理化、地球環境、建築、設計、工程班群

第3班群分成3-1：生化學群班群、3-2：自然學群班群

中山女高學生林雨彤由於本身不愛背誦，國一剛接觸物理的時候發現自己很拿手，對於理論和程式也覺得好玩，林雨彤在選擇類組時選了有數學、物理、化學、地科等科目的第2-2班群，未來想念的系所也有一些想法，目前想考大氣科學系，同時也對醫學有興趣。

除了類組不同以往之外，每間學校對於「彈性學習時間」的規劃也不盡相同，中山女高的彈性學習時間是一個星期連三堂的課，分成三種：微課程、自主學習、科展小論文，一學期分兩次，可選兩種。其中微課程是請校內老師或校外老師來上課；自主學習就是自己的時間，想怎麼運用都可以；科展小論文則是學生可以選自己想做的專題，會有指導老師。

林雨彤分享對彈性學習時間的感想，她上下學期分別上過三種課程，微課程是選校內開的「資料蒐集與分析」，「它比較特別是老師講解某個程式的函數要怎麼用，接下來學生要自己去找資料，我是做新冠疫情的資料，當時有去上網查政府有沒有開放這筆資料，結果沒有，所以我就去歐盟的開放網站資料，擷取全世界的數據套函數進去做資料分析，會跑出像是各國確診人數攀升的速率圖，可以每一天每一秒更新」。

自主學習課選擇買一本「大腦百科」的書研讀，並寫下心得與報告；而科展小論文課程則選了做科展，內容是流體，模擬分析霧霾的路徑與規模。

因為有確立的志向，多元選修課也選了相關的數物方程式，「還是想專精我喜歡的東西」。不過高一下學期時她也想嘗試換點別的，選了第二外語─西班牙語，學校也鼓勵他們選類組所沒有上到的領域課程，像是第二類組選生物的多元選修課。

五校「微課程」太熱門 好難搶

最特別的是「微課程」，除了校內課程也有校外課程，五校聯盟的學生可以跨校選課，林雨彤也表示因為是五校的學生一起上課，校外的微課程名額相當搶手，像是有個微課程她覺得很酷，是和建中學生一起去柬埔寨體驗醫師的實習，「有點像義診，被選上就要花高一一整年去做事前準備和規劃，在暑假的時候去柬埔寨兩個月，但是今年就沒有辦法去了，不過事前準備還是會執行。全校高一只有選20個人，名額非常少，會跟建中的人討論要怎麼做事前準備，然後去彼此的學校上課」。

她也特別提到選修課是用填志願序的方式決定，由於五校的微課程太熱門，有很多人雖然想選但怕沒選上，最後變成上較後面志願序的課，因此放棄填五校微課程。

林雨彤認為自由度有差，「國中唸的是私校，會管很多，連髮圈的顏色都會管，但是到了高中的時候就很開放，想要做什麼就做什麼」。考試方面「以前是在高壓下生活的，不只有第八節還有晚自習，晚自習也會考試，一天到晚都在考試，現在自主的時間真的多很多」。連社課上課都不會有老師干涉，是由學長姐來教學，她參加的是自然科學研究社，也曾自己到圖書館翻書備課，教同學們一堂60分鐘的地科課。

林同學參加自然科學研究社，也曾自己到圖書館翻書備課，教同學們一堂60分鐘的地科課。圖／林雨彤提供

新課綱上路後：沒有減少補習頻率 考試方式改變了

老師的教學方式則沒什麼變化，新課綱也沒有減少學生補習的頻率，她表示自己有補數學。「倒是考卷考試的方式有改，以前物理的話可能就是寫計算題，現在就有大篇文章的素養題」，她坦言素養題對她而言滿困擾，「因為我閱讀方面不怎麼好，需要花比較多的時間去消化，讀懂真正的問題是什麼，很多同學都對此感到困擾，通常這類文章都故意很長篇，其實真正重點在後面那一、兩句」。

不過她認同題型的改變、素養題增加還是有起到作用，「畢竟你之後得到的資訊不是只限於課本，遇到問題不會是幫你問好，重點都幫你打個問號，你一定要從生活中去分析一些遇到的問題，要去解決，但是出大篇文章這麼偏執的作法就好像沒有幫助到了」。她也提到學校老師並不會特別教素養題，需要自己回家做練習題。

學生也在研究新課綱：如果將升學看得重，一樣是一種市場機制

身為108課綱第一屆實施的學生，林雨彤吐露心聲。學校為了讓學生適應108課綱，設計了一門校訂必修課程「PBL( Problem-Based Learning 問題導向學習）課跟中山幸福提案」，做議題上的探討和分析，而她的PBL課程就是探討99課綱、108課綱，還有學測升學制度。

「開始去研讀一些新聞媒體報導的，108年課綱和99年課綱的差別，學生遇到什麼樣的問題，有什麼樣的城鄉差距，就像很多人都在罵說微課程的資源都集中在都市」。

隨後她和同學還去採訪課綱委員之一的台大化學系陳竹亭教授，想了解新課綱產出的背景和緣由，「教授有講一句話我到現在還記得...有點悲傷但真的是事實」

『如果民眾都把升學這件事情看得很重的話，那它永遠都是一個市場機制，是很難去改變的。如果說這是一個出社會最大通道的話，那它就會是一個市場機制』。

喜歡108課綱嗎？

她提到聽說有很多人的學習歷程不是自己寫的，是找一些補習班老師規劃，外面有補習班會開這樣的課程，所費不貲，不過目前身邊並沒有同學有去上這樣的補習班。

而同學們對於108課綱是批評多於讚聲，「他們會覺得正課就好、考上就好了，為何還要準備那麼多東西。因為是第一屆，所以很難有範例，或是沒有學長姐可以詢問做參考，會比較不安」。

她反而有不同的想法，表明自己喜歡108課綱的地方是「學校真的照108課綱的想法去走，選修課程很多元，可以好好規劃，舊課綱體制下的高三學姐也認為新課綱滿好的，有自己的時間去做自己喜歡的事情」，事後學校也會有一個表單，詢問學生們對於108課綱的心得感想。

不過她認為還是有需要改善的地方，「老師應放給學生多去思考，不要問出來就幫我們解答，不要答案永遠只有一個，不要很死板的回答，一個題目拋出來問學生，帶著學生去思考這個題目要怎麼想，像我覺得證明公式是很好的，至少會知道這個公式是怎麼推倒而來的，儘管證明很長，但還是要知道怎麼來的，才會知道要怎麼用」。

也有一些不太適應的地方，像是彈性學習時間要寫自主學習計畫，這必須要自我規劃真的可實行的題目，每週都要彙報給學校進度，學校也會按照每一週規劃的歷程，詢問做了什麼、這週成果是什麼。目前為止覺得比較困擾，因為每個禮拜要花在報告上相當多時間。

此外家長也很難理解孩子們面臨的新教育制度，相比以前改動太大，她表示爸爸因為她的關係有去研究108課綱，但還是很難弄懂，「因為每個學校都能自主規劃課綱內的內容，就很模糊，每個學校出來的成果都不一樣」。教育是十年一大改，因此她提出建議「108課綱的改版是好的，但覺得不用每次都大改，慢慢的微調」。

林同學喜歡108課綱的地方是「學校真的照108課綱的想法去走」，選修課程很多元，可以好好規劃。張瑋珊／攝影

林雨彤想對剛升上高一的學弟妹說的話：

「真的必須去改變學習的初衷，不要只是為了考試在學習，開始放手去探索你真的想要做的事情，或是你喜歡的、你擅長的，不要再選校而是選科系，很多人只是看大學學校而不看系，看系就是你有興趣的。

建議盡早找到自己喜歡的事物，國小就開始探索，或是國中就開始嘗試都是好的。不要因為分數到了就選那個學校，希望我們對於學習這件事情有熱忱，是108課綱最初衷的想法」。