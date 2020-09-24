108課綱專訪／「時間多出很多」台中一中蔡知諺拍日環食 熱愛天文台活動從沒缺席

點我看udn文教月專題／新世代教育轉捩點 108課綱學生Yes or No？

108新課綱讓學生可以去自由運用更多正課以外的時間，每間學校的課程規劃均不同，第一屆的高一生成了先驅部隊。每位學生對108課綱各有評價，「更自由」、「選擇變多」可能讓某些學生像裝上翅膀般飛越學海，也可能對不知如何選擇、不會規畫的學生造成困擾與挫敗。 聯合新聞網專訪台中一中蔡知諺同學，分享在校風自由的台中一中，他如何在新課綱下度過高一新生活。

課綱中的校訂課程由學校安排，其中一門為彈性學習時間，可供學生自主學習，台中一中蔡知諺表示高一時，學校認為直接規劃成自主學習，可能有些經驗不足，因此先換成選修課，等於是有兩門選修課，一門是多元選修，一門是原本自主學習的選修課。

學生是否真的多出較以往更多的時間可以學習想學的東西？蔡同學分享他上、下學期多元選修選的是「小資創業與行銷」，下學期是「新聞議題看世界」。 「小資創業與行銷」主要是學生要設計一個商品，考量成本和售價，最後成果發表會是到學校外面去擺攤賣東西，或是一些其他市場的參與，也有上理論課程；「新聞議題看世界」是新聞英文；另一門自主學習選修課他則選了手工筆課，用學校的木工房去做自己的鋼筆、原子筆、鉛筆。這些選修課也讓高一生提前感受像大學的選課生活。

課程銜接高中 時間多出很多、可以做想做的事

新課綱因多了多元選修課、彈性學習課，必修課就相對減少。他談到高一的課程是國中的銜接，「聽老師跟學長都說特別簡單，我自己也覺得滿簡單，念起來是不會有壓力，跟國中不會差太多，相對就空出很多時間，所以多出來的這些時間被我拿去先修高二的東西，有報名補習班的先修班」，不過他也提到因為自己國中是讀升學型的國中，有上到高一的內容。

其他的時間則是花在他的興趣──「天文」上，一提到天文蔡同學的眼睛馬上亮了起來，因為親戚是地科老師，出去玩會帶上他，從國小就覺得很有趣，到了上高中後第一次參加中一中的天文台活動就真正迷上了，他笑著說「天文台的活動我幾乎全部都有參加，沒有缺席過」，今年也利用暑假時間參與中央大學的太空酬載研習營。

蔡知諺同學於今年所拍攝的日環食。圖／蔡知諺提供

興趣使然，連帶著想考的科系、需要念的科目也一併了解並考慮過，最後他選擇了二類組「如果是天文的話，那在台灣只有物理系可以念，物理系就是二、三類都可以，我選二類是因為，除了天文還有太空的方面，太空比較屬於科技，天文是屬於理論，部分不太一樣，科技是應用的，所以就像是航太系，還有最近的中央大學太空系可以考慮，所以才會選二類」。

老師不太管教 高中自由到有點怕了

和國中相比之下，高中變得相當自由，他提到老師不會干涉過多，「我是自由到有點怕了」。他還參加了學校的管樂社，不僅中午時間要團練，每個禮拜五晚上也需團練。不過他也直言自己是喜歡這樣的自由，「我的想法是，時間變得很多，可以去做我想要做的事情，像是我的社團就是可以練比賽，也可以去參加像是奧林匹亞這種比較大型的學術競賽、能力競賽」。

他認為108課綱的好處即是不用花到太多時間，就可以把課業顧得還不錯，還可以去運用空出的其他時間，像是投入選修課和社團，或是補習先修，他也點出「但是壞處就很明顯，大家都知道教的東西跟以前比起來確實是變少」。

選修課、課外活動多元 有助學習歷程建檔

新課綱還需要建立學習歷程，類似於推甄的備審資料，紀錄高中三年來的課程、活動檔案，從高一就須上傳。被問到上傳時是否比較偏向天文方面的活動，蔡同學表示一個學期只能上傳16件，大約有7、8個天文台的活動紀錄，不過主要還是要看他做得如何，「像新聞英文就有很多解析、報導，自己覺得還不錯就會上傳，或是生物有一些實驗是做實作實驗，有照片、一些報告和討論，也可以上傳」，此外也會放社團比賽得獎的照片，至於天文台的已經超過16樣，所以還需要用挑的。

當看到別人做學習歷程做得很好，他會覺得自己在亂做，後來參照他們的做法「之前的做法就是照片丟上去，底下一句話註解一下這時候在幹麻，可能丟個三張就是一個學習歷程。那時候以為照片佐證就好，最後看到他們就是會變成一個像是專題報告的方式這樣做出來」。

不過他反應「學習歷程檔案一份只能傳2mb，每次都必須將做完的檔案壓縮，品質就會變差」。

談到學校開的特別選修課時，他回想道「有個滿好玩的選修是沖繩學，講沖繩的歷史，歷史老師開的課，最後一堂課是全部人去沖繩三天兩夜，那一門就是爆掉，大家都在排」；還有一門是表達力課程，「據說很難，最後成果發表，要穿西裝打領帶，然後走到女中的演講廳用英文專題報告」；也有一些大學教授開的課，「像是和醫療有關的，就會請相關領域的教授來上課，或是有門材料的課請材料系的教授來上課」，而目前一中的選修課只有在校內跑班，還沒與台中其他學校共同開課。

素養教學 歷史課很久以前就一路延續到現在

老師教學方面是否有順應新課綱的新教學方法？他直言「國文會參考新課綱的範例、題型來出題，數學還好，沒有什麼變，英文有多了一些問答題，考題裡面有看到素養題，但老師上課也不太會特別講」，每一科會另外發素養練習題本。

他認為還是要看各科老師怎麼教「地科的話，老師喜歡問問題，我覺得還不錯，喜歡用引導的方式，他就是用基本概念來回答問題，問題的答案通常會是很多的概念串起來」。還有相當特別的歷史課「學校最有名的就是歷史考申論題，什麼都考，會發現題目是國文結合數學，然後出現在歷史考卷裡面，舉例：諸子百家十個人，同門要坐在一起，請問有幾種排列組合，放在歷史考卷裡」。

他記得有一次的歷史段考，整張是用日文出題，歷史老師很有創意，歷史老師則表示可以用漢字去推題目，「如果這算素養的話，從很久以前就一路延續到現在」。

如何適應108課綱 取決於運用時間追求目標

最後他坦言，身旁的朋友都不太喜歡108課綱，「可能是看在正課變得比較簡單，或是目標沒有那麼明確的話，會不知道多出來的時間要做什麼」，他也料到上高中後有社團等各種活動會變得很忙，「這時候如果沒有把課業處理好的話，就會出問題」。而他自己則偏正向肯定，「像以前二、三類都要選生物，我們現在二類生物完全就是砍掉」，他可以將時間花在喜歡的課和興趣上。

上高中後第一次參加中一中的天文台活動他就真正迷上了，「天文台的活動我幾乎全部都有參加，沒有缺席過」。圖／蔡知諺提供

蔡同學於今年暑假參加中央大學的太空酬載研習營，記錄營隊活動並放進學習歷程檔案。圖為部份檔案／蔡知諺提供