108課綱專訪／台中惠文高中師生 真實教育現場「沒打過仗的將軍如何帶阿兵哥？」

點我看udn文教月專題／新世代教育轉捩點 108課綱學生Yes or No？

「學習的責任，學生要扛起來」

108新課綱和舊課綱究竟有哪些不同之處？

台中惠文高中蔡淇華老師表示，主要多了正課以外像是「專題課的時間」，他舉例英文課一星期五堂課，現在變四堂課，英文數學等各科的課都被減，而多出來的時間就如同德國的高中生，有三天下午都沒課，學生可以自由應用，相較於課堂上老師不斷灌輸知識，他指出「西方教育認為學習的責任，學生自己要扛起來」。

「專題課」的時間能如何運用，他也舉了學生的例子，一位很喜歡英文的學生去參加模擬聯合國社團，發覺在台灣的資訊非常匱乏，因此發想做出一個Podcast，除了介紹模擬聯合國外，也以bilingual雙語的方式介紹國際新聞，像是索馬利亞跟索馬利蘭有什麼不一樣，「當他有這個歷程之後，就可以讓以後的大學端知道這樣的學生英文好、企劃能力強、執行能力強，將來適合從事什麼樣的工作」。

惠文高中新聞社社長玲紹陽。圖／玲紹陽提供

比起以前，現在的課綱更強調自主學習。惠文高中新聞社社長玲紹陽同學表示現在最不同的地方，不光是課程，還有整個環境更多元，可以有更多時間在社團上，且比起背誦課本上的知識，企劃或是寫報告會比舊課綱時代更多一些。

108課綱最關鍵的是 「老師要有熱忱」

蔡老師與資訊課老師合開一門「國際網博」（國際學校網界博覽會）的課，學生要學習設計網頁，寫簡單的程式，從採訪寫稿到內容刊登上網，並翻譯成英文版，都在老師的協助下讓學生自我完成。

當初是如何想到要和資訊老師一同開課？蔡老師回想，最初是因為國際網博的課會請他翻譯英文，他一看到網站，除了技術陽春之外也缺乏素養的內容，而他以前從事廣告業，「廣告裡有個叫AIDA的概念，要從Awareness（認知）、Interest（興趣）、Desire（慾望）到Action（行動）」，他卻看到複雜的文字及難使用的介面，之後他向資訊老師詢問可不可以請學生做之前先跟他聊一下，在溝通的過程中越涉越深，於是有了跨領域的這門課，隨後修課的學生也拿到全世界最高的白金獎。（編按：國際網博由全球學校網路基金會於1995年開始所舉辦的專題式網頁製作比賽，也是金氏紀錄認證全球最大的網站設計比賽，白金獎是最高榮譽。）

揭開新課綱華麗面紗 理想與現實的巨大鴻溝

蔡老師談及面對108課綱最關鍵的是「老師要有熱忱」，他也提到真實的教育現況，依他在教育現場的感受，現在台灣老師對108（新課綱）90%心裡是抗拒的，90%抗拒裡面有一半是且戰且走，另外一半是抵死不從，與新課綱願景有相當大的落差，蔡老師接著說：「本來就跟想像的不一樣」。

蔡老師提到許多專題課有一半的老師還是只上正課，像是數學就沒有想到去應用大數據，只想到教比較深的數學就好，再讓學生去參加數學比賽，但他認為「108就是以生活情境為源，以社會參與、自主行動、溝通互動為三個構念，以自主學習終身學習為圓心，所以你沒有自主行動你沒有社會參與，如果專題還是在上理論的東西，最重要的是學生那種東西會記不住，還是服務少數數學超強的人啦」。

至於學生感受老師對新課綱的接受度，玲同學覺得還是有少部分的老師對新課綱沒有很滿意，像古文雖然刪到15篇，但還是有老師仍會堅持教到30篇，也有老師會調整上課模式、分組活動，「公民科老師會叫我們去查冤獄案的資料，我們就可以從中去討論冤獄到底為什麼會變成這樣」。哪種上課方式較喜歡？玲同學則表示是一半一半，「這兩種是相互補足的，自己查資料有些重點會被忽略掉，可是如果不自己主動去學習的話，反而你得到東西是沒有用的，因為記不起來」。

課程設計改變了課堂風景，老師和學生之間的互動是否有增加？玲同學說，高二會有自主學習課程，需要去找老師討論，自然就有互動。擔任新聞社指導教師的蔡淇華也同意，「玲紹陽本身是新聞社社長，如果他修我的課，我們就不用這麼辛苦地利用午休時間和放學要去討論很多的問題，例如說要採訪誰、問卷如何製作...，就好像是將社團時間，從以前課外現在變正式課內的」，他也認為和有興趣的老師當然一定有增加互動。

108課綱挑戰 「一個沒有打過仗的將軍，可以帶阿兵哥怎麼打仗嗎？」

在新課綱之下，老師要如何去帶領及引導學生達成理念核心的自發、互動、共好？蔡老師笑著拋出一個問題：「一個沒有打過仗的將軍，可以帶阿兵哥怎麼打仗嗎？」他指出台灣的教育動能、共學共備等教改動能，95%在國小和國中，高中只有少數在做教師研習，「台灣的108教改最重要是改變高中端，但全台灣的研習幾乎都是國中跟國小的老師在研習」，他也吐露「我講句老實話，台灣現在的高中端面對108是非常非常恐懼、反動」。

教育第一線瀰漫著不確定感，教師該如何準備多元選修課以及決定課程內容？蔡老師表示現階段學校並沒有開會討論決定，是由老師自由開課「例如我喜歡寫鋼筆，就開鋼筆課程，我喜歡看電影就帶學生看電影，我喜歡旅遊就教你怎麼旅遊」，他點出這樣無標準化的開課方式，「沒有任何一個團體去測量課堂的效能」，他認為108課綱面臨的另一個挑戰是，多元課程的種類太多，以前一個課程的產出，包括要產生課本、符合課綱、符合進度、要有評量，就會有考試去驗證你的學習效能，而新課綱課程五花八門，卻沒有一個驗證系統。

玲同學對此也提出看法，雖新課綱強調自發互動，「但課程規劃還是要看老師課堂安排，也有些課程介紹寫幾何推理，但只是在上數學正課，很像在上另外一堂的數學課，就不是原本的選修課了」。

最後蔡老師表明自己是少數非常贊成方法論、整體論而不是知識論的教學方法，也分享所謂108課綱，自己就是一個最大的例子，他認為從前的他只是上課卻沒有應用知識的能力、沒有素養，英文系畢業但聽說讀寫沒有一樣會，直到去貿易公司做中學後再回去讀文法，文法才全通了，「從前我英文曾經考過八分，考研究所英文卻考了滿分」，他認為108課綱的核心精神即是「做中學」，從生活情境去操作知識，並將此教予學生。