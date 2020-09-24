髮禁、課桌椅、教科書…搭乘時光機 穿梭校園看30年來變化

點我看udn文教月專題／新世代教育轉捩點 108課綱學生Yes or No？

今年為108課綱實施滿一週年，所謂「教育變革十年一大改」，每波教改都連帶誕生許多新課綱產物。回顧30年來的教育現場風貌，聯合新聞網整理出6種今昔轉變，一起穿梭校園，也見證台灣歷史的演變。

開放髮禁前，教育部明訂中學生髮式，男生為髮長3公分，女生不得燙髮，髮長以齊後頸髮根為準，不得低於領口，但兩側頭髮可留在耳垂下一公分。

1987年（33年前）教育部不再規定中學生髮型，交由各校自訂，但髮禁仍普遍存在。

髮禁時代，女生不得燙髮，髮長以齊後頸髮根為準（1987）。

髮禁時代，男生為髮長3公分。 圖／聯合報系資料照片(1987)

直到2005年（15年前）下令「全面解禁」，學校髮禁開放，高中生開始染、燙頭髮。

學校髮禁開放，高中生也開始染起頭髮、留長髮。 圖／聯合報系資料照片(2008)

髮禁開放，不少雄女學生都燙了頭髮。她們說，家長不管她們的頭髮，只管成績單的分數。圖／聯合報系資料照片(2005)

雖已全面解禁，當時仍有私立學校有髮禁規定。

有髮禁的私校，男生全是三分頭。 圖／聯合報系資料照片(2007)

有髮禁的私校，女生全是短髮。 圖／聯合報系資料照片(2007)

20年前的學生，用的舊式課桌椅，依照不同身高更換，也有些採統一規格而不符合人體工學，常會看到體型嬌小或是較高大的學生坐姿不良，造成困擾。

舊式課桌椅依照不同身高更換，側邊三根圓柱不同顏色代表不同高度。 圖／聯合報系資料照片(1998)

舊式課桌椅採統一規格不符合人體工學。 圖／聯合報系資料照片(2001)

現今因為國小、國中、高中每個人的體型、生長速度差異大，部分學校汰換成可以依照身高而調整的課桌椅，也無須一直更換。

新的課桌椅可依座位調整身高，讓學生坐起來更舒服。 圖／南投縣政府提供(2019)

「學生們端著菜盤排隊打飯」是營養午餐最經典風景，20年前與現在幾乎都是三菜一湯一水果，近年重視營養均衡，在2017年（3年前）推動學校午餐全面採用「四章一Q」食材即採用在地生產之可追溯食材。

萬巒國小小朋友戴口罩分配營養午餐菜餚。 圖／聯合報系資料照片(2000)

和美鎮培英國小學童的營養午餐水果改成香蕉。 圖／聯合報系資料照片(2000)

國中小營養午餐每天三菜一湯，學生們端著餐盤排隊打菜。 圖／聯合報系資料照片(2010)

嘉義縣立永慶高中每周三午餐，除三菜一湯，學校利用營養午餐盈餘，採購新港鄉農會出產的「黑娘媽黑豆漿」，為孩子加菜。 圖／永慶高中提供(2019)

在1997年前（23年前），中小學教科書都是由國立編譯館編印，1997年教育部開放民間出版商編印，國立編譯館變成審查制，1999年（21年前）正式確立一綱多本制。

國立編譯館編印的國民小學教科書。 圖／聯合報系資料照片(1995)

包括國立編譯館（中）在內的六本高中歷史課本第二冊（一下）。 圖／聯合報系資料照片(2007)

出版商編印的教科書。 圖／聯合報系資料照片(2010)

出版商編印的新課綱各科教科書。 圖／龍騰文化提供(2019)

以前每到炎炎夏日，教室內總是會看到拿書本搧風或是加了立扇的情景，而今年（2020）七月行政院長蘇貞昌宣布，在2022年夏天前教室全面裝設冷氣。

夏季炎熱，雖有電扇，學生仍熱得受不了。 圖／聯合報系資料照片(2000)

預計2022年夏天前，每班教室內都會有冷氣。 圖／桃園市教育局提供(2019)

電腦教室的設備隨著科技的進步，20年來從原本笨重的螢幕，汰換成輕薄的液晶螢幕。

舊款的電腦螢幕較為厚重。 圖／聯合報系資料照片(2000)