髮禁、課桌椅、教科書…搭乘時光機 穿梭校園看30年來變化
點我看udn文教月專題／新世代教育轉捩點 108課綱學生Yes or No？
今年為108課綱實施滿一週年，所謂「教育變革十年一大改」，每波教改都連帶誕生許多新課綱產物。回顧30年來的教育現場風貌，聯合新聞網整理出6種今昔轉變，一起穿梭校園，也見證台灣歷史的演變。
開放髮禁前，教育部明訂中學生髮式，男生為髮長3公分，女生不得燙髮，髮長以齊後頸髮根為準，不得低於領口，但兩側頭髮可留在耳垂下一公分。
1987年（33年前）教育部不再規定中學生髮型，交由各校自訂，但髮禁仍普遍存在。
直到2005年（15年前）下令「全面解禁」，學校髮禁開放，高中生開始染、燙頭髮。
雖已全面解禁，當時仍有私立學校有髮禁規定。
20年前的學生，用的舊式課桌椅，依照不同身高更換，也有些採統一規格而不符合人體工學，常會看到體型嬌小或是較高大的學生坐姿不良，造成困擾。
現今因為國小、國中、高中每個人的體型、生長速度差異大，部分學校汰換成可以依照身高而調整的課桌椅，也無須一直更換。
「學生們端著菜盤排隊打飯」是營養午餐最經典風景，20年前與現在幾乎都是三菜一湯一水果，近年重視營養均衡，在2017年（3年前）推動學校午餐全面採用「四章一Q」食材即採用在地生產之可追溯食材。
在1997年前（23年前），中小學教科書都是由國立編譯館編印，1997年教育部開放民間出版商編印，國立編譯館變成審查制，1999年（21年前）正式確立一綱多本制。
以前每到炎炎夏日，教室內總是會看到拿書本搧風或是加了立扇的情景，而今年（2020）七月行政院長蘇貞昌宣布，在2022年夏天前教室全面裝設冷氣。
電腦教室的設備隨著科技的進步，20年來從原本笨重的螢幕，汰換成輕薄的液晶螢幕。
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