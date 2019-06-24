體驗漁YA旅行玩水去 現撈仔尚青

台灣四面環海，溫暖潮流帶來豐富的海洋資源，從北至南，依照季節不同，孕育出各式水產養殖與有趣的休閒漁業，民眾一趟旅遊下來，不但可以品嘗到現撈仔的鮮味，也能認識海洋水產生態，非常適合親子之旅。

每年夏季，北海岸金山漁民利用磺石產生瞬間強光，誘集青鱗魚群躍在聚光燈下跳躍，「蹦火仔」捕魚法是優美文化資產；萬里海岸的螃蟹新鮮，一年四季都可體驗的比賽挖文蛤、划船撈海菜、下池抓蝦、抱抱鱘龍魚、牽罟、收蛇籠、撒八卦網、串蚵殼現烤生蠔；東港黑鮪、櫻花蝦，澎湖土魠、鎖管，讓台灣漁業充滿樂趣。

遊客來到台南三股社區跟著學剝蚵殼，感受在地人情味。 分享 facebook

台南七股除了鹽山，還孕育許多優質海鮮，其中三股里緊鄰著國際級的曾文溪濕地，是黑面琵鷺來台度冬的棲地，常見蚵棚裡剝蚵、串蚵殼的阿嬤，社區廣播器傳來的「放送」介紹今日市集，遊客來到三股社區跟著漁村阿嬤串蚵殼，感受在地人情味。

千戶鱘農示範下水摸魚，讓民眾對台灣養殖漁業有更深的體驗。 分享 facebook

千戶傳奇生態農場主人帶領大家認識罕見的鴨嘴鱘、八封池，解說魚子醬的秘密，示範下水摸魚，並運用鱘龍魚豐富膠質製作「鱘龍魚滷肉飯」，學習製作鱘龍魚大阪燒、鱘龍花湯、黑糖珍珠奶茶等，除了品嚐美味，更能認識台灣養殖漁業的發展、辛酸與突破。

千戶鱘農美食，體驗料理學習、現做及品嚐，用味蕾來與在地文化結緣，以體驗來豐富旅遊的記憶。 分享 facebook

向禾休閒漁場位於嘉義東石鄉鰲鼓濕地森林園區旁，漁場有許多廢棄漂流木、浮球改造的藝術品，就連給遊客體驗划船的船隻也是出於年輕老闆手藝，以傳統魚塭成功轉型成友善環境的休閒產業，經營生態旅遊、漁村體驗等活動。

嘉義向禾休閒漁場可以體驗漁村生活。 分享 facebook

更多資訊：台灣休閒農業旅遊館 https://www.taiwanfarm.com.tw/