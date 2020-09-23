非法養護所火警釀3死 北市府下午說明
台北市內湖區一處非法私人養護所昨天發生火警釀3死，台北市政府表示下午召開記者會，由社會局、衛生局等單位說明調查情況。
位於北市內湖區康寧路一段的非法私人養護所昨天下午發生火警，釀3死。有媒體報導，據台北市社會局前員工表示，像這樣未立案的養護中心還有300多家，對此，社會局官員未回應，只說下午記者會統一說明。
台北市政府指出，住宿式長照機構，在民國106年以前需跟社會局申請；長期照顧服務法（長服法）106年上路後，改由衛生局立案。
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