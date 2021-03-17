拜登移民政策鬆綁 偷渡者破鏡重圓

美國移民政策放寬，教堂收容的移民人數銳減。根據協助各地非法移民的基督教組織統計，受惠於拜登政府對移民政策的放鬆，目前躲避在各地教堂內的非法移民，部分已獲得特赦，將重新與家人團聚，人數也從2020年的40人目前僅剩下23人。

美國移民政策放鬆

據《費城詢問報》報導，來自墨西哥的非法移民埃爾南德斯已在費城教會躲藏超過1,100天，日前已回家與家人團聚，另一名現年39歲，同樣待在費城庇護所長達5年以上的赫南德茲也表示，「很感謝我的生命及孩子的生命中出現許多天使。」

教會世界服務社指出，目前全美16個州由教會出面收容的偷渡客從去年的40人目前剩下23人，自從前總統川普上任後，費城共有4個家庭成為難民，其中包括12位非法移民，目前所有人都離開了庇護所。費城新庇護所運動負責人帕切科指出，「庇護所時代是否能劃下句點，仍須視拜登政府何時會對提出長遠的移民改革。」

特赦與家人團聚

《波士頓報》報導，上週六，一名來自瓜地馬拉並在教會躲藏超過3年的非法移民培瑞茲，也正式獲得特赦。他是在川普任內，被認定在1999年非法入境並在2008年與家人住在麻州春田市。對於獲得特赦，培瑞茲指出，「我希望能出去並擁抱每一個人，因為你們就像我的家人一樣。」

另外，稍早一名住在教會多年的瓜地馬拉女性移民的友人也表示，她也獲得特赦可以繼續留在美國。教會之所以被視為安全地點，是因為美國移民和海關執法局的規範中，要求幹員盡量不要在學校、醫院及敬拜場所逮捕人。

牧師安德森表示，對於移民能離開庇護所，教會團體也同樣感到喜悅，他指出，「不過，直到所有家庭都不再感到害怕被拆開或驅逐出境，我們都不能休息。」

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