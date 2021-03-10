葉倫：紓困案不會引發通膨

外界擔憂美國總統拜登的1.9兆美元紓困方案規模太大，可能會引發通膨問題，但美國財長葉倫認為不會有這個疑慮，她也說，這套刺激方案應能讓美國經濟在2022年恢復充分就業。

對於外界擔憂拜登的刺激方案規模過於龐大， 可能導致通膨竄升，從而危害經濟，葉倫8日接受MSNBC採訪時，再度否認會有這樣的疑慮，「我真的認為這種情況不會發生」。她說，疫情前的通膨水準「太低而不是太高」，若刺激方案「引起通貨膨脹，還是有工具可處理」。

美國眾議院議長裴洛西預期，這項紓困法案9日將在眾院過關。參院上周已通過該法案。這項法案內容包括在9月6日前加發失業救濟金，並且發放紓困支票給年所得8萬美元以下的民眾。

葉倫說：「K型復甦情況延續，其中，高所得者的狀況比低薪勞工、少數族裔等經濟底層的人士來得好。」她說，問題在疫情前已存在，但「疫情讓問題惡化」。

葉倫說，「我預期如果一切順利，明年經濟就能恢復到疫情前的充分就業狀態」。她說，如果沒有刺激方案，美國國會預算處預估就業市場可能2024年才能復甦。