拜登組科技聯盟 抗衡大陸

彭博資訊報導，美國總統拜登領導的政府正把美國的亞洲戰略核心，轉向半導體、人工智慧（AI）和下一代通訊網路，欲聯合「科技民主國家」，共同抗衡中國大陸和其他「科技專制國家」。

白宮這項做法在某種程度上，是為了阻止中國大陸取得某些科技，而且愈久愈好。華府打壓華為等大陸科技龍頭企業，甚至效仿中共的做法，必要時加大政府對關鍵產業的干預。

根據了解拜登政府計畫（尤其是印太事務協調官康貝爾想法）的知情人士表示，美國政府除了會更重視南韓、日本、台灣等關鍵盟友外，還將提供誘因使晶片製造回流美國。

這場微晶片爭奪戰已成為拜登政府成立初期的施政重心之一。中國大陸囤積庫存加上新冠肺炎疫情期間的需求激增，造成全球晶片短缺，迫使一些美國汽車製造商關閉工廠，連帶暴露美國供應鏈的弱點─嚴重依賴亞洲製造商。

全球汽車、手機和冰箱等產品所需晶片供應突然短缺，為美國這項對抗北京的新架構增添迫切性。拜登這項新戰略尋求與其他國家組成聯盟，以爭取在半導體製造和量子運算等領域的競爭優勢，顛覆在飛彈庫存和軍隊人數等傳統領域競爭。

現任、前任政府官員和外部專家都表示，拜登政府在對中國大陸的策略上，採取一種更具聯盟導向但依然懷敵對的做法，而白宮在科技領域的計畫正是這項大戰略的縮影。官員說，以科技民主國家挑戰科技專制國家的想法，最早出現在去年底外交事務雜誌的一篇報導。

German Marshall基金的新創科技研究員戈爾曼說：「人們對半導體在地緣政治爭鬥中的重要性有了新的認識，因為晶片已成為當前這個時代一切技術的基礎。」「美國此舉是要努力增強自己及其民主夥伴在科技上的比較優勢。」

拜登2月24日下令檢討微晶片、大容量電池、製藥，關鍵礦物，以及稀土等戰略原料的全球供應。大多數美國晶片都來自被中國大陸視為其領土的台灣，而美國進口的稀土大多來自中國大陸。