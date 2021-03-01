疫情下拜登盼開放學校 空間成阻礙
因 COVID-19疫情影響，美國近一年來採取遠距教學，也引起了家長與教師間的激烈衝突，而自由度極高的新防疫指南也將反常的成為學生重返校園的阻礙，其中1.8公尺的社交距離難以實行。
各州政策難整合
據《CNN》報導，拜登承諾於今年5月份前重新開放大多數校園，重新進行實體授課，然而更新後的疫情指導方針可能讓這個目標難以實踐。因為美國學校分屬各州獨立管理，造成政策上存在既有落差，且各州在疫情下面臨的挑戰各有不同，也因此難以整合。
空間限制成阻礙
修訂後的疫情指導方針強調，政府當局不得強制學校讓學生返回校園，並應該協助恢復實體授課的學校採取預防措施。然而在多樣的選擇下，多數全線上授課的地區並不打算恢復實體授課。
同時，部分已讓學生返回學校的校方表示，他們能夠在不讓疫情爆發的情況下安全的恢復實體授課，因為證據顯示，COVID-19 在學校傳播的機率相當低。
加州大學舊金山分校的傳染病醫師莫妮卡·甘地博士及美國兒科學會會長李·薩維奧·比爾斯博士認為，新指導方針規範了太多細節，比如保持 1.8 公尺的社交距離在很多地區都難以達成，而科羅拉多州、緬因州和德州的部分學校也因此曾嘗試過在戶外上課。
教師非優先接種人群
部分州級城市的領導人認為，只要能夠確保安全，教師就會自動返回校園，也因此呼籲相關單位改善通風系統及 COVID-19 的測試，並替高風險教師提供住宿，以及返回教室前接種疫苗的資金。
然而，部分地區的教師工會並不希望學校在員工完全接種疫苗前重新開放，事實上美國有22個州的教師至今依舊不被列在優先接種疫苗特定身份中，《華盛頓郵報》則於報導中指出，有學生打算等所有教師都接種疫苗後才返回學校。
根據報導，美國最大的教師工會國家教育協會的一項調查，到2月初，約有82％的教育工作者沒有接種疫苗。
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