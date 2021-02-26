拜登撤移民禁令 綠卡解凍

美國總統拜登24日發布文告，撤銷前總統川普所實施的一項移民禁令，解除凍結發放綠卡的規定，將允許綠卡申請人入境美國。

川普去年4月以保護美國勞工為由，暫停發放綠卡，實施到去年底，之後又將這項命令延長到今年3月底。

當時川普表示在冠狀病毒大流行導致失業率居高不下之際，有必要保護美國勞工，他把移民視為「美國勞動市場的風險」，並發布「10014號公告」（Proclamation 10014）和「10052號公告」（Proclamation 10052），阻止綠卡申請人進入美國。

根據美國移民律師協會，去年有多達12萬張依親的移民簽證因此未能核發，川普的禁令也阻擋持有工作簽證的移民入境，除非這些移民被認為有利國家利益，例如醫療保健專業人員。美國每年透過移民抽籤計畫，核發多達5.5萬張移民簽證（中籤者在入境美國後，這些移民簽證就變成綠卡），以提高美國的種族多元性。

拜登24日發布文告，認為阻止合法移民入境，「不會促進美國的利益」，「相反地，這傷害了美國，包括阻止美國公民的若干家庭成員和合法永久居民與家人在這裡團聚。這也對聘僱世界各地人才的美國產業構成傷害。」

不過，拜登仍維持一些禁令不變，包括阻擋持好幾種工作簽證的外國人入境，包括H-1B簽證、以及具備專業技能的外國專業人士。這項禁令預定3月31日到期。科技業者常以H-1B簽證延攬程式設計人員與工程師，並呼籲拜登立刻解除這些禁令。

拜登也要求國務院、勞工部及國土安全部全面檢視與川普去年4月文告有關的規範、政策、指引及行動，並適當調整。

這項文告也是拜登撤銷川普諸多移民政策的最新行動。川普在任內大幅改革美國移民體系，減少尋求庇護者數量，也大幅減少合法移民人數。