美國製造 要砸370億美元

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統拜登24日表示，他將尋求立法，取得370億美元資金，以擴大在美國製造晶片。他同日也簽署一項行政令，要求在100天內全面評估美國的關鍵產品供應鏈，涵蓋半導體、電動車電池、醫療用品、稀土等重要礦物這四大領域。

拜登說：「我正在責成政府的高階官員，與產業領袖一同找出半導體短缺的解決方案。國會已經授權一項法案，但他們需要…370億美元，以確保我們擁有這種能力，我將推動這項財源。」白宮表示，拜登的發言是指今年國防授權法將會納入、意在提高晶片製造產能的措施，但要取得財源還須另行推動撥款程序。

拜登24日簽署一項旨在解決全球半導體晶片短缺問題的行政命令，要求在100天內評估四大關鍵產品領域的供應鏈，包括半導體、高容量的電動車電池、醫藥用品以及稀土元素，並要求政府部門以一年時間，檢視國防、公共衛生、資訊科技（IT）、交通運輸、生技整備、能源及食品生產等六大領域的程序。

拜登在簽署這道行政命令時說，美國醫療工作人員保護裝置的短缺，「根本不應該發生」，他也說，「我們不該仰賴單一外國，尤其是並未與我們共享利益或價值的國家」。

拜登

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