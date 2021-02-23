拜登蜜月期結束...挑戰加劇

經濟日報 / 編譯潘勛／綜合外電
拜登總統上任已滿一個月，路透認為接下來會碰到很多推動立法的「地雷」。(路透)
拜登總統上任已滿一個月，路透認為接下來會碰到很多推動立法的「地雷」。(路透)

美國總統拜登上任已滿一個月，政績除了撤消前總統川普的某些政策，比如返回巴黎氣候協定、取消穆斯林國家人民赴美旅行禁令，新冠疫苗的配送率成長到55%，還面臨爭取經濟振興方案在國會過關。但美國媒體表示，拜登就任的蜜月期已結束，接下來面臨的挑戰將更大。

路透報導，拜登目前的大戰略，在於避開無法獲勝的政治攻防，聚焦迎合廣大選民。但兩黨人士都表示，接下來幾個月，這種大戰略會變得困難，就算千百萬民眾接種疫苗，而且經濟復甦，都會是如此。

拜登已動用顯然有權力的總統行政命令，執行許多變革，但接下來會碰到很多推動立法的「地雷」，例如寬減學貸、增稅、向能源產業設限，連民主黨內都意見分裂。許多微妙課題如針對中國的貿易關稅政策，以及監督高科技，白宮都還在審核中。

民主黨正在力推景氣振興配套案，不管共和黨支不支持，都要在關鍵的3月中旬期限前過關，不然屆期失業保險會失效；本法案只消取得國會多數票支持即可，原因在動用「預算妥協」的程序就能強渡關山，只是民主黨國會議員必須全數相挺白宮才行。

路透及艾普索斯聯合民調指出，目前對拜登執政感到滿意的美國人約56%，但肯定拜登的共和黨人只有20%；想取得共和黨國會議員的支持，機率十分渺茫。

白宮幕僚表示，接下來幾個月要推的政綱，兩黨選民都支持，因此相信共和黨國會議員在選區民眾施壓之下，也會贊成。

拜登

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