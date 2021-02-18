上任近四周後...拜登終與以色列總理通了電話

上任近4周後，美國總統拜登終於和以色列總理納坦雅胡首次通了電話。納坦雅胡的一名顧問通報說，這次談話為時近一小時，氣氛「非常親切友好」，兩位政治家都同意共同「進一步加強以美之間不可動搖的聯盟」。他透露，兩人討論的議題包括推進和平協議、伊朗威脅和其它的地區挑戰以及新冠疫情。

拜登後來在白宮告訴記者，與納坦雅胡「相談甚歡」。而此前，他在就任總統後所作的首次外交政策演講中甚至沒有提及以色列，由此引發外界對兩人未來關系的諸多猜測。

相對而言，此次通話姍姍來遲，且是在拜登履新後分別同俄羅斯領導人普亭、中國領導人習近平通話之後。

民主黨籍的前總統歐巴馬在2009年上任後首天即對中東衝突作了表態，並與時任以總理歐麥特通電話。拜登前任川普在宣誓就職兩天後便聯繫了被視為其最親密盟友之一的納坦雅胡，並在數幾周在白宮接待了他。

批評定居點政策

與川普不同，拜登對以色列的定居點政策持尖銳批評立場。不少以色列人擔憂，拜登或會敦促對巴勒斯坦人做出更多讓步。他們還擔心，與其前任不同，這位美國新總統可能會對宿敵伊朗採取某種綏靖政策。

凝煉/達揚（德新社、路透社、法新社、美聯社）

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