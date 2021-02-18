抗擊新冠疫情 中美在聯合國合作的第一張考卷

聯合國安理會17日針對全球新冠疫苗接種召開會議，美國國務卿安東尼-布林肯（Antony Blinken）會上表示，華盛頓將在2月底前支付積欠世界衛生組織（WHO）的2億多美元款項。此前，布林肯已撤銷特朗普政府2020年做出的退出世衛的決定。

布林肯說，世衛針對新冠疫情起源展開的調查必須完全獨立，基於科學和事實，且不受干擾。白宮已表示，他們擔心中國會嘗試改變報告中的部分事實。

布林肯指出：「為了更了解新冠疫情，並為下一次的全球傳染病做准備，所有國家都必須提供所有疫情爆發初期的數據。」布林肯並未在發言中直接提到中國。

此前，特朗普政府指責北京在分享新冠疫情資訊上缺乏透明度，並稱此舉是導致新冠病毒在全球傳播的主因。中國否認了這些說法。

路透社指出，中國與美國之間的緊張關系去年因新冠疫情變得更加緊繃，全球都聚焦中國如何透過在聯合國擴展多邊影響力來沖擊美國的領導地位。

全球免疫計劃

聯合國秘書長古特雷斯在席間呼籲制定一項全球免疫計劃，敦促20國集團中的富裕國家和新興國家發揮帶頭作用。

他向聯合國安理會表示：「我們必須確保各地的每個人都能盡快接種疫苗。然而，目前疫苗接種的進展卻極不平衡和不公平。目前，只有10個國家接種了75%的全球現有疫苗。同時，有130多個國家尚未展開疫苗接種。那些受沖突影響的國家非常有可能被拋在後面。」

古特雷斯還說，如果國際社會任由新冠病毒在南半球像野火一樣蔓延，病毒將會不斷變異，導致新變種的病毒變得更容易傳播且更致命。他說，這樣有可能威脅到現有的疫苗和診斷感染新冠病毒的有效性。他說：「這個情況會大大延長新冠疫情影響全球的時間，使新冠病毒再次困擾北半球各國。」

聯合國兒童基金會的負責人福爾(Henrietta H. Fore) 說：「對任何人來說，擺脫新冠疫情的唯一方法就是確保所有人都能接種疫苗。」

英國再提全球停火

英國17日在各國外長出席的聯合國安理會中，提議聯合國安理會呼籲正在進行武裝沖突的國家停火，讓全球各國能展開新冠疫苗接種計畫。路透社指出，此舉將會為中國和美國在聯合國展開合作帶來考驗。

英國外交大臣拉布 (Dominic Raab) 17日敦促聯合國安全理事會「迅速通過 」一項全球停火的決議草案，並警告說，全球有1.6億人可能因情勢不穩和沖突而無法順利接種疫苗。拉布說：「各地區停火將是展開疫苗接種的關鍵。」

此前，因為中國和美國前總統特朗普在多個議題上產生嚴重分歧，聯合國安理會花了三個多月時間才針對聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 去年呼籲全球針對新冠疫情停止武裝沖突的聲明達成共識。

中國外交部長王毅17日在會中表示：「我們需要抵制偏見，尊重科學，拒絕虛假信息和將新冠疫情政治化的企圖。在這方面，安理會成員必須以身作則。」

他並未提及英國的提案，反而推動交戰各方執行聯合國安理會在2020年7月通過的停火決議案。俄羅斯的聯合國大使內彭齊亞 (Vassily Nebenzia) 則表示，聯合國安理會不需要另一項相關的決議。英國駐聯合國大使伍德沃德 (Barbara Woodward) 希望聯合國安理會能在「未來幾周內」通過一項新的決議案。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

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