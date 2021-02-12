拜登政府 叫停微信禁令

（德國之聲中文網）美國司法部周四（11日）發聲明指，拜登政府上台後，商務部開始對一系列禁令進行審查，包括對微信海外版WeChat的禁令，以審視其對美國國家安全的威脅。

司法部強調，拜登政府仍會堅定捍衞國家安全，保障美國的經濟活力，維護個人權益及數據隱私。

此前一天，拜登政府也要求另一個聯邦法院暫停處理TikTok禁令上訴案。《華爾街日報》引述消息人士說，美國要求TikTok出售其在美國的資產的計畫已被「無限期擱置」。

去年8月6日，時任美國總統特朗普以WeChat和TikTok威脅美國國家安全為由，對其頒布禁令，禁止通過美國在線應用程序商店下載或更新該兩個APP。多名WeChat美國用戶和TikTok分別提出訴訟，法庭決定暫緩執行禁令，其後特朗普政府分別提出上訴。

微信海外版有審查

有在美華人去年成立「美國微信用戶聯合會」，指微信在美國有1900萬活躍用戶，在美華人高度依賴微信聯絡丶社交丶看新聞丶開視頻會議等，他們批評美國政府禁用微信傷害言論自由。

盡管微信「一APP兩制」，分了海外版和中國版，但兩者都會被審查。多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）去年5月發表研究報告指出，在微信國際賬號之間的通訊，文檔和圖像傳輸會受到監控，含有政治敏感內容的內容會被添加到針對中國大陸賬號的審查列表中，用於訓練和擴大微信針對中國大陸賬號的審查。

李澄欣/張慈（綜合報導）

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