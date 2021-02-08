拜登願回核協議 態度強硬要伊就範

看似改弦易撤，但拜登對伊朗態度仍強硬，僅與川普切入法不同！拜登試圖改變川普時期的外交聯盟與關係，8日談及與伊朗的核協議，有別於川普2018年單方面毀約，不理盟國立場、逕自對伊朗實施經濟制裁，拜登有意重建國際信任，重回核協議以便修復與歐盟外交關係。拜登強硬要求伊朗先停止煉濃縮鈾，才會依循核協議、撤銷經濟制裁。

拜登有意重回核協議

France24網報導，美國總統拜登8日受訪時提到伊朗核協議議題，如同選舉聲明，他的外交手段與川普不同，拜登打算修補川普任內毀棄的各項外交關係，而2015年美國與另外5國和伊朗簽訂的核協議就是關鍵題。

2018年川普不顧盟國態度，單方面毀約，川普立場不難理解，核協議本身難以限制伊朗發展，該國在中東地區仍會破壞穩定（在美國眼中的穩定，他們更趨向保護以色列、打擊伊朗），所以川普不打算維持表面的關係，選擇直接以經濟制裁伊朗，也不斷遊說盟國跟上。

但事實上，共同簽約的盟友們都傾向與伊朗攜手維持核協議，原因是法、英、德都因此協議與伊朗合作，伊朗近年來吸引歐盟多國的企業投資，而中、俄也沒有與伊朗撕破臉的理由，核協議僅有川普執政的美國選擇背信，毫不意外，此舉也只獲得以色列的讚賞。為了恢復國際間多邊主義的穩定，拜登8日話語隱含想「重回核協議」的意思。

拜、川、伊朗態度都硬

雖然做法不同，但根據《金融時報》報導，拜登對伊朗的態度無異於川普，都是強硬至極。伊朗在美國毀約後就警告過，不保證伊朗的經濟利益，就會無限制提煉濃縮鈾，日前才傳出濃縮鈾濃度遠超合約說好的3.67（消息指出是20%），雖然美國是率先毀約的一方，但從拜登的喊話看不出美國是失信、理虧的一方。

拜登表示，不以會停止制裁伊朗作為談判的開頭，反而是要伊朗先把濃縮鈾降到核協議要求的標準之內，美國才會重回核協議、取消制裁，先後順序能看出拜登強勢的對伊態度。但這對雙方都不是好事，伊朗此前才喊話：若不儘速取消制裁，打算禁止國際觀察人員觀測濃縮鈾的提煉，時限是本月21日。伊朗的威脅與美國的態度相互牴觸，就看誰會先服軟、釋出善意。

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