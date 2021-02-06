金融時報：美對陸「圍堵」策略…不可行

英國金融時報（FT）評論指出，許多人都主張美國因應中國大陸崛起之道，應採取「圍堵」作為，但這麼做雖能帶來豎立共同敵人、凝聚分裂國家的政治利益，實際上並不可行。

面對中國大陸的威脅，美國必須捍衛一長串的利益清單，包括整體的經濟與科技優勢，保衛美元在全球的現況等，但雙方也須共同因應氣候變遷等全球性威脅。

評論認為，美國可能無法全部做到。首先，中國大陸是遠比前蘇聯更強力的對手，且經濟發展潛力雄厚。

其次，多數國家都希望同時與美中保持良好關係，不願單選美國而放棄中國大陸。

評論指出，美國要回應中國大陸崛起的威脅，應採取五個行動。第一，美國與盟國須重振本身的民主政治與經濟，確保科技自主。

第二，各國在面對國內外敵人時，須捍衛嚴守真相及言論自由等核心價值，且須團結一致。第三，各國須讓既有的跨國經濟機構脫胎換骨，倡議新的多邊規則。

第四，美國與盟國須清楚自己要捍衛的核心利益。

第五，在國內恢復西方國家所主張的自由與民主價值。