拜登：大陸是美國最嚴峻競爭者

美國總統拜登4日在國務院發表首次外交政策演說，宣告美國回歸國際舞台，「美國回來了、外交回來了」，以恢復美國領導地位為目標，他也形容中國為美國最嚴肅看待的競爭者，但準備在符合美國利益的情況下與中國合作。

專家表示，拜登的說法為未來美中的「競合」關係定下基調，預料拜登不久就會和中國大陸國家主席習近平通電話。

針對拜登稱中國是美國「最嚴峻的競爭對手」，大陸外交部發言人汪文斌昨（5）日回應，兩國共同利益大於分歧，陸方致力與美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益。

拜登在副總統賀錦麗與國務卿布林肯陪同下，以「美國的世界地位」（America's Place in the World）為題發表演說。在這場演說中，中國大陸所占的篇幅不多，主要是在喊停或扭轉前總統川普的一系列外交措施，並矢言將重新發展與盟友合作的習慣，重建外交聯盟的力量。

拜登在演說中共提了五次中國。他說，中國是美國最嚴肅看待的競爭者，將直接面對中國的經濟不當行為，侵略及壓迫行動，回擊中國對人權智慧財產與全球治理的攻擊，但「我們準備與北京合作，只要這符合美國利益」。

他說，美國會以厚植自身實力與中國相競爭，同時攜手盟友和夥伴，並更新美國在國際組織的角色，重建美國的信用和道德力量。他對中國大陸的人權壓迫行為也是點到為止，並未提及新疆、西藏、香港或台灣。

哈佛大學費正清中國研究中心研究員、波士頓學院政治學教授陸伯彬（Robert Ross）認為，拜登這場談話，為美國未來的中國政策和美中關係確立了基調，接著必須確立雙方能在哪些領域合作，在哪些領域競爭，又能在哪些領域緩和緊張局勢。

陸伯彬指出，面對川普政府所留下的政策，拜登政府必須盡快決定是保留現行政策、還是要調整某些政策。他認為，拜登不久後就將與習近平通電話。

拜登在上任兩周後，都還沒和習近平通電話；相較下，川普是在2017年就職後20天、當年的2月9日與習近平「熱線」。