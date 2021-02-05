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拜登首訪國務院 左打中國右批俄羅斯

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美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

美國總統拜登4日在上任後首次到國務院發表演說。他強調，「美國領導層必須迎接這個獨裁主義不斷推進的新時刻」。他特別點名有「競爭野心」的中國與「破壞以及擾亂美國民主」的 俄羅斯。

拜登以「最嚴峻的競爭對手」稱乎中國，並說會直面中國政府對美國繁榮、安全和民主價值所帶來的挑戰，包括經濟濫用行為，也會反擊北京侵略和強制的行動，以及對人權、知識產權和全球治理的攻擊。但他強調，會在符合美國利益的情況下與北京合作。

他說：「我們將通過改善國內建設，與我們的盟友和伙伴合作，重新發揮我們在國際機構中的作用，以及重新獲得我們的信譽和道德權威（其中大部分已經喪失），從而以實力競爭。」

對於俄羅斯，他提到雙方同意將《新裁武條約》延長5年，維護兩國之間唯一剩下的保障核穩定條約。

他表示自己已向俄羅斯普京總統表明，不會容忍「選舉干預、網絡攻擊、毒害公民」等「侵略行動」，也要求立即無條件釋放他納瓦爾尼關。

國際事務定調

拜登說，上任兩周以來，已與盟國領導人聯系，要重建民主聯盟。他特別提到已停止從德國撤軍的計劃。

此外，他表示，為了支持聯合國主導的倡議，以實現也門停火，美國將停止美國對也門戰爭中進攻行動的所有支持，包括相關的武器銷售。

他也強調會繼續支持盟友沙特捍衛主權，應對來自伊朗支持的多國部隊的威脅。

拜登更逆轉特朗普的難民政策，以行政命令恢復難民接納計劃，將接納量重新提高到125,000人。他特別提到了其中要關注多元性別LGBTQI的權益。

他最後宣告，美國不會「再在世界舞台上缺席」，要發揮領導世界的作用。

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