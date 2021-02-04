拜登周四訪國務院：旨在放出何種信號？

白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登周四（2月4日）此行主要是為了對國務院的工作人員們表示感謝，同時也會「寬泛地提到外交政策」，但無意將此行作為闡述其總統外交政策的處女秀。莎琪此前曾任美國國務院最高發言人。

與此同時，拜登此行將會宣布一系列新政策，以重建美國在國際舞台的形象。

相關官員們表示，在周四國務院一行中，拜登會宣布將允許進入美國的難民的上限提高至特朗普政府結束時的八倍有余。

拜登選擇在上任後不久就前往國務院，背後是有考量的。作為內達華州參議員，拜登曾在數年裡擔任參議院外交委員會主席。這次訪問是為了展現這位新美國總統對於外交政策的關注，同時也顯現出其與前任不同的態度。

其前任特朗普在上任一年多的2018年、新國務卿蓬佩奧宣誓就職時才訪問國務院，並屢屢攻擊國務院是其政府中的「暗勢力」，還曾試圖削減國務院預算。

可以想象，拜登此行將受到那些期望得知外交政策再次成為總統首要議程的人員的熱切歡迎。

本周三，拜登剛簽署了延長美俄核武軍控的協議。此外，這位民主黨人也在考慮是否停止對沙特在也門戰爭中的支持，特朗普政府對於沙特政府的援助之前遭到國際社會的譴責，被指造成當地人道主義危機惡化。

此外據一名美國官員稱，拜登周四在國務院也可能談到對港人提供庇護的問題。拜登曾在選戰中表達其對向受到中國政府迫害的人士提供庇護的興趣。

拜登與澳總理通電話

白宮周四表示，美國總統拜登與澳大利亞總理莫裡森通了電話，這是拜登就任以來兩人首次通話。

據路透社報道，白宮在一份電子郵件聲明中表示，強有力的美澳聯盟「仍然是印太地區乃至全球穩定的基石」。報道稱，其談話內容也包括中國議題和緬甸政變，但沒有給出更多細節。

王凡/李魚（美聯社等）

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