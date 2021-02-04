喊話國會 放行拜登紓困案

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國財政部長葉倫2日表示，從國會預算辦公室（CBO）公布的新經濟成長預測看來，美國「亟需」國會對總統拜登提出的1.9兆美元紓困案採取行動。

葉倫2日與參院民主黨籍議員協商紓困案，她在會後指出：「去年經濟緊縮程度超越二次大戰結束以來的各種情況，根據CBO對經濟成長的預測，美國要恢復到正常就業水準，要花好幾年的時間。」

CBO 1日更新預測，顯示新的2021年經濟成長預測數字較為樂觀，但美國就業直到2024年都無法完全恢復疫情前的水準。此外，國會民主黨議員2日採取第一步行動，必要時將在沒有共和黨的支持下，推動紓困案。

路透報導，參院依循政黨路線投票，民主黨以50票些微勝過共和黨的49票，開始辯論2021年財政年度預算決議案。

美國國會去年才通過4兆美元的抗疫振興方案，拜登又提出1.9兆美元紓困案，因此遭共和黨反對。

聯邦眾議院隨後也跟隨參院腳步，以216票對210票開始辯論預算決議案，共和黨無人投下贊成票。

拜登

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