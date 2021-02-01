快訊

10多萬劑輝瑞疫苗4日將抵台 桃園醫護優先施打

拜登紓困案 擬強渡關山

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

由於美國總統拜登推出的1.9兆美元紓困案，在朝野兩黨取得共識的希望消退，民主黨本周將試圖在沒有共和黨的支持下，自行推動刺激法案。

拜登上周說，願意與共和黨協商他所提出的紓困案，但認為拜登刺激計畫金額過高的共和黨，卻未提出任何替代方案。

如今，民主黨國會領袖將不管共和黨，本周將自行以「協調法案」（reconciliation bill）的方式推動立法；這項程序允許參院能以簡單多數決方式推動法案。

共和黨批評，眾院議長裴洛西和參院多數黨領袖舒默所採取的片面行動，形同拒絕兩黨合作。民主黨高層表示，希望敲定跨黨派協議，但他們耐心有限。

拜登也表明，不會阻止民主黨自行完成立法，「如果可以，我支持通過擁有共和黨支持的新冠疫情紓困法案，但新冠疫情紓困法案一定要通過」。拜登可能對新一輪紓困案未能獲兩黨支持，感到失望。

拜登

延伸閱讀

拜登口罩令雷厲風行 專家：範圍應擴大

拜登新專員坎貝爾 新政策轉向亞洲、而非轉向中國

憂妨礙1.9兆紓困案 拜登盼參院彈劾川普要簡短、盡快完成

拜登推420元最低時薪！共和黨反對 民主黨也質疑

相關新聞

拜登紓困案 擬強渡關山

由於美國總統拜登推出的1.9兆美元紓困案，在朝野兩黨取得共識的希望消退，民主黨本周將試圖在沒有共和黨的支持下，自行推動刺...

拜登口罩令雷厲風行 專家：範圍應擴大

拜登30日宣布「口罩令」範圍擴大，要求民眾在進入各項大眾運輸工具系統時均須配戴口罩。此令一出，雖美國大多媒體表示肯定，但仍有人認為口罩令範圍應擴及一般賣場商家，亦有對行政程序正當性提出疑慮之意見。

拜登新專員坎貝爾 新政策轉向亞洲、而非轉向中國

美國新任總統拜登在國家安全委員會設立了一個新的職務——印太協調員。擔當此職的是曾在奧巴馬政府擔任助理國務卿負責東亞和太平洋地區事務的坎貝爾（Kurt Campbell）。他也是奧巴馬「轉向亞洲」（pivot to Asia）戰略的支持者。

憂妨礙1.9兆紓困案 拜登盼參院彈劾川普要簡短、盡快完成

參議院對前總統川普的彈劾聆訊還有一個多星期便展開，總統拜登給參院民主黨領袖的信息很清楚︰彈劾要簡短，不要讓它偏離民主黨的...

拜登推420元最低時薪！共和黨反對 民主黨也質疑

拜登總統計畫提高聯邦最低時薪到15元（折合約新台幣420元），面對的阻力愈來愈大，因為除了共和黨的強烈反對，也遭到民主黨內一些中間派的質疑。

拜登1.9兆美元紓困案 共和黨議員：浪費公帑

美國總統拜登的1.9兆美元紓困案遭遇共和黨人反對聲浪，國會保守派議員說紓困案含太多浪費公帑的計畫，而值此時刻，美國實不需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。