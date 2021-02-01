拜登紓困案 擬強渡關山

由於美國總統拜登推出的1.9兆美元紓困案，在朝野兩黨取得共識的希望消退，民主黨本周將試圖在沒有共和黨的支持下，自行推動刺激法案。

拜登上周說，願意與共和黨協商他所提出的紓困案，但認為拜登刺激計畫金額過高的共和黨，卻未提出任何替代方案。

如今，民主黨國會領袖將不管共和黨，本周將自行以「協調法案」（reconciliation bill）的方式推動立法；這項程序允許參院能以簡單多數決方式推動法案。

共和黨批評，眾院議長裴洛西和參院多數黨領袖舒默所採取的片面行動，形同拒絕兩黨合作。民主黨高層表示，希望敲定跨黨派協議，但他們耐心有限。

拜登也表明，不會阻止民主黨自行完成立法，「如果可以，我支持通過擁有共和黨支持的新冠疫情紓困法案，但新冠疫情紓困法案一定要通過」。拜登可能對新一輪紓困案未能獲兩黨支持，感到失望。