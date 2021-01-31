拜登口罩令雷厲風行 專家：範圍應擴大

拜登30日宣布「口罩令」範圍擴大，要求民眾在進入各項大眾運輸工具系統時均須配戴口罩。此令一出，雖美國大多媒體表示肯定，但仍有人認為口罩令範圍應擴及一般賣場商家，亦有對行政程序正當性提出疑慮之意見。

「口罩令」擴大實施

[路透社(https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-masks-idUSKBN29Y2YG)]報導，美國疾管署宣布，下周二凌晨開始，民眾在全美飛機、船、火車、地鐵、公車、計程車等公眾運輸工具系統內都必須配戴口罩，違者將被視為違反聯邦法而法辦。

與前任總統川普的「建議」戴口罩不同，拜登的口罩令「強制」民眾配合，他也要求各行政部門盡快完成此命令所需的前置作業。負責頒布命令的疾管署全球移民和隔離部負責人希特隆表示：「在大眾運輸系統中佩戴口罩可以確診美國民眾的健康，且就算在疫情期間，每個人還是能夠安心的通勤。」

範圍仍可擴大

[LMTonline(https://www.lmtonline.com/opinion/editorials/article/Editorial-As-new-variants-emerge-better-masking-15908582.php)]評論指出，歐洲各國為了防範變種病毒的傳染，不只是大眾運輸工具，連一般的店家都規定民眾必須配戴口罩才能進入。且防疫專家更指出，一層口罩很有可能無法防止變種病毒的傳播，美國宜參考並效法他國經驗。

社論認為，美國疫情已經非常嚴峻，相關的口罩政策即使已加速頒布，但仍須全面且有效的在各個領域防範傳染，否則以目前落後的疫苗產製進度，疫情結束之日恐怕遙遙無期。

行政程序不周全

這項擴大的口罩令一出，立刻引起美國媒體爭相討論，雖輿論多表正面肯定態度，但仍有人抱持保留意見。《紐約時報》社論就分析，拜登走馬上任後立即簽署多項行政命令，讓支持者歡欣鼓舞，政策也能夠迅速的推動。但以民主體制下的規則來看，這樣的政策推動方式是不健康的。

社論指出，行政命令雖合乎法律規定，但必須注意的是：拜登正治理著一個對立的美國。不論是民眾的立場，抑或是國會的組成，都不是有利於拜登如此倉促推動數十項行政命令的條件。

對於拜登來說，和疫情相關的行政命令因具有緊急性，迅速頒布合情也合理。但對於被認為較「民主黨化」的移民、種族相關政策，是否透過國會表決後修法較為適當，而非一夜之間將前朝政權所推行的政策推翻？

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