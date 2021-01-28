快訊

尖石2歲男童吃葡萄意外噎死 家屬悲痛哭喊：就快過年了

比脫歐更怒？英歐反目的疫苗「阿斯特捷利康之戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢視川普中東政策 拜登暫緩沙國軍售

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

拜登上任全面檢討川普引以為傲的外交政策！美國政府27日宣布，將暫緩對沙烏地、阿聯酋的軍售，國務院表示，將「重新評估」相關合約內容。過去川普為了對伊朗極限施壓，對2國積極進行軍售，在國會引發爭議，2黨都有人認為這將會惡化波灣的軍武競賽，但當時也因此舉，讓波灣國家與以色列恢復邦交。伊朗近日也釋出善意表示，如果美國解除制裁，就願意遵守核協議

內政外交全盤檢討

根據《半島電視台》報導，最新剛上任的美國國務卿布林肯27日表示，他將暫緩過去川普政府核准對沙烏地阿拉伯、阿聯酋2國的F-35戰機軍售案，認為需要「重新檢視」其中的戰略意義，及是否對美國未來的外交政策有利，華爾街日報26日其實就已經透露，拜登將會取消2國價值數十億的軍購。

《CNN》提到，拜登上任後已經表明，將會對川普許多過去的核心政策進行「重新評估」，川普在此時希望拉攏沙烏地作為對伊朗極限施壓的幫手，因此與沙國實質掌權人、王儲薩勒曼的關係非常好，加上川普與以色列總理納坦雅胡連結非常緊密，因此也希望透過沙烏地與以色列之間的重修舊好，聯合阿拉伯國家一起制裁伊朗。

因此從沙烏地開始，包括阿聯酋、蘇丹等國，陸續恢復與以色列的邦交，過去飽受波灣國家制裁的卡達，也在川普下台前藉由美國、科威特的斡旋下，全面封鎖卡達的波灣國家也紛紛解除禁令，與卡達互航，不過這些外交突破的背後，也附帶不少軍售利益。

中東局勢將翻轉？

2019年，川普宣布對伊朗採取緊急狀態，並規劃對沙烏地、阿聯酋與約旦約80億美元的F-35戰機軍售案；2020年底川普也對沙烏地進行2.9億美元的小規模彈藥軍售，並對阿聯酋進行230億美元的先進武器軍售，包括F-35戰機、無人機等，時任國務卿龐培歐宣布軍購時，曾直接表明就是針對伊朗。

但在拜登上任前就已表態，將設法讓伊朗重回2015年的《全面核協議》。美國於2018年退出後，在不斷的施壓下（包括刺殺伊朗指揮官蘇雷曼尼），伊朗在2020年正式撕毀和協議、增產濃縮鈾，但這都很可能在拜登上台後全面改觀，對伊朗的態度改變，也將會影響與其他中東國家的關係。

伊朗外長札里夫26日表示，如果美國解除現行對伊朗的經濟制裁和外交封鎖，伊朗願意恢復完全遵守限核協議 (JCPOA)。

【更多精采內容，詳見

拜登

延伸閱讀

川普卸任前准售阿聯F-35 拜登政府扣住

寇謐將：美挺台大勢已成 拜登政府可望續推進

川普軍售案拜登喊卡 外交部：台灣不在名單 不受影響

拜登菅義偉通話 重申釣島適用美日安保

相關新聞

檢視川普中東政策 拜登暫緩沙國軍售

拜登上任全面檢討川普引以為傲的外交政策！美國政府27日宣布，將暫緩對沙烏地、阿聯酋的軍售，國務院表示，將「重新評估」相關合約內容。過去川普為了對伊朗極限施壓，對2國積極進行軍售，在國會引發爭議，2黨都有人認為這將會惡化波灣的軍武競賽，但當時也因此舉，讓波灣國家與以色列恢復邦交。伊朗近日也釋出善意表示，如果美國解除制裁，就願意遵守核協議

龐規布隨 布林肯與菲外長通話重申美拒陸聲索南海主權

美國國務卿布林肯26日上任，27日在國務院舉行首場記者會，談到美中關係，他說，美中關係無疑是未來世界上最重要的關係，將形...

美、德重新談話 恐推翻撤軍決定

美德重新談話，可能推翻川普的撤軍決定。美國新任國防部長奧斯丁在27日與德國的電話會議中，大力感謝德國長期友善接待美軍，也讓外界猜測，拜登政府可能推翻前朝川普政府下令從德國撤軍的決定。奧斯丁在會議中表示，恢復在歐洲部署軍隊有望改善歐美關係，也可以恢復美國在北約的名望。

回敬白宮「戰略耐心」 陸：把中當假想敵是戰略錯誤

美國總統拜登將以「戰略耐心」（strategic patience）處理美中關係，中國大陸駐美大使崔天凱27日表示，將中...

因應氣候變遷威脅 拜登：我們不能再等了

美國總統拜登今天矢言，美國將率領全球對抗氣候危機的「存亡威脅」，同時宣布將在4月召開全球高峰會。他說，已經不能再等，現在...

拜登譴責反亞裔 禁用「中國病毒」歧視言詞

美國總統拜登廿六日簽署行政備忘錄，譴責反亞裔美國人的種族歧視言論、仇外與褊狹行為，強調此舉「不能接受」。備忘錄要求各機關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。