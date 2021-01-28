檢視川普中東政策 拜登暫緩沙國軍售

拜登上任全面檢討川普引以為傲的外交政策！美國政府27日宣布，將暫緩對沙烏地、阿聯酋的軍售，國務院表示，將「重新評估」相關合約內容。過去川普為了對伊朗極限施壓，對2國積極進行軍售，在國會引發爭議，2黨都有人認為這將會惡化波灣的軍武競賽，但當時也因此舉，讓波灣國家與以色列恢復邦交。伊朗近日也釋出善意表示，如果美國解除制裁，就願意遵守核協議

內政外交全盤檢討

根據《半島電視台》報導，最新剛上任的美國國務卿布林肯27日表示，他將暫緩過去川普政府核准對沙烏地阿拉伯、阿聯酋2國的F-35戰機軍售案，認為需要「重新檢視」其中的戰略意義，及是否對美國未來的外交政策有利，華爾街日報26日其實就已經透露，拜登將會取消2國價值數十億的軍購。

《CNN》提到，拜登上任後已經表明，將會對川普許多過去的核心政策進行「重新評估」，川普在此時希望拉攏沙烏地作為對伊朗極限施壓的幫手，因此與沙國實質掌權人、王儲薩勒曼的關係非常好，加上川普與以色列總理納坦雅胡連結非常緊密，因此也希望透過沙烏地與以色列之間的重修舊好，聯合阿拉伯國家一起制裁伊朗。

因此從沙烏地開始，包括阿聯酋、蘇丹等國，陸續恢復與以色列的邦交，過去飽受波灣國家制裁的卡達，也在川普下台前藉由美國、科威特的斡旋下，全面封鎖卡達的波灣國家也紛紛解除禁令，與卡達互航，不過這些外交突破的背後，也附帶不少軍售利益。

中東局勢將翻轉？

2019年，川普宣布對伊朗採取緊急狀態，並規劃對沙烏地、阿聯酋與約旦約80億美元的F-35戰機軍售案；2020年底川普也對沙烏地進行2.9億美元的小規模彈藥軍售，並對阿聯酋進行230億美元的先進武器軍售，包括F-35戰機、無人機等，時任國務卿龐培歐宣布軍購時，曾直接表明就是針對伊朗。

但在拜登上任前就已表態，將設法讓伊朗重回2015年的《全面核協議》。美國於2018年退出後，在不斷的施壓下（包括刺殺伊朗指揮官蘇雷曼尼），伊朗在2020年正式撕毀和協議、增產濃縮鈾，但這都很可能在拜登上台後全面改觀，對伊朗的態度改變，也將會影響與其他中東國家的關係。

伊朗外長札里夫26日表示，如果美國解除現行對伊朗的經濟制裁和外交封鎖，伊朗願意恢復完全遵守限核協議 (JCPOA)。

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