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美、德重新談話 恐推翻撤軍決定

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

美德重新談話，可能推翻川普的撤軍決定。美國新任國防部長奧斯丁在27日與德國的電話會議中，大力感謝德國長期友善接待美軍，也讓外界猜測，拜登政府可能推翻前朝川普政府下令從德國撤軍的決定。奧斯丁在會議中表示，恢復在歐洲部署軍隊有望改善歐美關係，也可以恢復美國在北約的名望。

恢復在北約地位

路透社報導，美國新任國防部長奧斯丁與德國的電話會談中，提及美軍在歐洲的部署問題，並計劃將對美國軍隊的全球部署進行重新盤點，外界猜測拜登政府打算推翻川普從德國撤軍的決定，重新部署並恢復在北約組織的地位。

去年7月，時任美國總統的川普認為，美國人民已經受夠戰爭，並且「不想再當傻瓜」，指責北約同盟國只有美國每年耗費大量預算在部署軍隊，其他國家只想「搭便車」並利用美國的貿易優勢，因此下令把在德國部署的3萬4000名美軍撤出三分之一。

但自從拜登上台後，外界就不斷議測此撤軍命令可能會被推翻，而五角大廈針對奧斯丁與德國國防部長格雷特．克拉姆-卡爾倫鮑爾的電話會議，指出奧斯丁在電話中，大力對德國接待美軍表示感謝，且釋出極大善意，更加大美國可能取消德國撤軍計劃的可能性。

加強修復歐美關係

US News報導，根據川普原本的撤軍計劃，從德國撤出的約1萬2000名美軍中，只有不到6000名會重新安排到黑海地區或者波羅的海地區，其他則永久遷往義大利，美軍的歐洲總部也計畫從德國斯圖加特遷往比利時，當時德國對此表示措手不及，梅克爾也公開指責川普沒有商量就擅自決定。

奧斯丁還在電話中談及了阿富汗和伊拉克的部隊態勢，另外，德國外交部也於27日與美國新任國務卿安東尼．布林肯進行對話，同意在面對中國問題以及伊朗核武上進行合作，顯示美國積極想和歐洲重修關係。

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