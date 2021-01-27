1.9兆美元紓困 可能縮水

美國總統拜登表示，他願意調整規模1.9兆美元的疫情紓困方案，以爭取達成兩黨支持的協議，但也不排除逕行靠民主黨支持，強行讓法案過關。

拜登在25日的記者會上說：「我願意協商。」但他也說：「時間至關重要，而且我得告訴各位，我不太願意挑三揀四的，從中剔出一兩項內容。」

拜登說，這個過程才剛剛開始。就在一天前，白宮官員與16位兩黨參議員以及一個眾議院中間派團體的領導人舉行電話會議，就刺激計畫展開討論。

參院多數黨領袖舒默25日稍早曾表示，他將力爭在不晚於3月中旬通過新一輪紓困計畫，屆時上一輪法案中的失業救濟措施也將到期。

共和黨人反對，理由是上個月9,000億美元的紓困法案才剛實施，現在又推刺激計畫，規模太大也太快。

Business Insider報導指出，若參院院會出現議事拖延戰術，民主黨人得爭取到十位共和黨議員支持，才能直接結束辯論，進入投票。無黨籍的聯邦參議院預算委員會主席桑德斯認為，不需曠日費時等待共和黨，應盡速通過紓困案，建議啟動預算協調程序。

商業內幕報導，若民主黨採用預算協調程序，將讓全案得以簡單多數通過，加快立法流程。