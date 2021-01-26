拜登再推翻川普禁令 暫緩制裁葉門叛軍

拜登再次推翻川普禁令，將暫緩制裁葉門恐怖組織！美國政府25日宣布，將暫緩前朝川普政府認定葉門胡賽組織叛軍為恐怖組織的決議。原因是葉門民眾飢荒已經陷入高度人道危機，需要有限度的外援。美國前國務卿龐培歐在19日宣布此項制裁，曾引發聯合國與許多國際人權組織反彈。

取消川普禁令

根據《半島電視台》報導，新上台的拜登政府25日宣布，暫緩認定葉門胡賽叛軍為恐怖組織，並在2月26日以前，允許與任何有關葉門的國際交易行為。這項決議是美國前國務卿龐培歐在卸任前的19日宣布的，禁止任何與葉門的生意往來，只要胡賽叛軍向外求援，就視為犯罪行為。

拜登政府在上任前就已表示，會重新檢視相關決議，而且龐培歐的決議下做出後，隨即招致各界批評，眾議院外交委員會主席、民主黨的梅克斯批評這項決議會讓葉門的饑荒更加嚴重。聯合國與許多人權團體也對於這項決議表達高度不滿，葉門境內也有上萬名民眾不滿美國的制裁行動。

人道組織包括美慈組織 (Mercy Corps)、挪威難民理事會、樂施會與國際難民委員會等NGO都認為，這項決議只會讓葉門內戰更加複雜。葉門內戰至今已造成超過10萬人喪生，戰亂讓300萬人流離失所，全國有3分之2的人需要援助才能生存，80%（約2400萬）的人口需要有警方或軍隊的保護。

拜登中東政策轉向

葉門內戰從2014年爆發至今，由葉門政府對上背後由伊朗撐腰的胡賽叛軍進行對抗，到2015年，沙烏地阿拉伯、阿聯酋等國擔心伊朗擴張下，干涉該國內戰，出兵攻打葉門，使得葉門成為全球人道危機最嚴重的地方。

拜登政府預計將任命的國務卿布林肯在聽證會作證時已經表明，將會取消對阿拉伯聯軍的支持，拜登在大選期間也已經表示要重新與伊朗簽訂核協議，在拜登上台之後的中東外交，將從過去川普時期的防堵伊朗慢慢轉向，並體現在中東不同區域。

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